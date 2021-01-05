https://ria.ru/20210105/neft-1592080137.html

ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти

ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти

Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T20:04

2021-01-05T20:04

2021-01-05T23:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

опек

саудовская аравия

казахстан

экономика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.Эту информацию подтвердили и в Минэнерго Казахстана.По словам источника, в каждый из этих месяцев Москва увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, Нур-Султан — на 10 тысяч баррелей в сутки. Новые обязательства для России в рамках сделки ОПЕК+ составляют 9,184 миллиона баррелей в сутки на февраль и 9,249 миллиона баррелей в сутки на март.Второй собеседник агентства добавил, что Эр-Рияд объявит о дополнительном сокращении."Саудовская Аравия <...> детали сообщит на пресс-конференции, которая ожидается скоро", — заявил он.Как позднее заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, Эр-Рияд добровольно сократит добычу нефти в феврале и марте на один миллион баррелей в сутки — до 8,125 миллионов баррелей в сутки. По его словам, еще ряд стран ОПЕК+ сократят добычу в феврале и марте суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки.Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Накануне участники ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу: Россия настаивала на росте добычи, а Саудовская Аравия призывала отложить такое решение.Соглашение ОПЕК+В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля страны сняли ограничения на добычу сырья, цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом пока ОПЕК+ условилась принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей.

https://ria.ru/20210105/neft-1592075183.html

https://ria.ru/20210102/dobycha-1591813585.html

россия

саудовская аравия

казахстан

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россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, казахстан, экономика