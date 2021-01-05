https://ria.ru/20210105/kredity-1592031928.html

В Совфеде прокомментировали идею амнистии кредитов

В Совфеде прокомментировали идею амнистии кредитов

Списание кредитов может "посадить" банковскую систему в России, нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:16

2021-01-05T11:16

2021-01-05T11:16

максим сурайкин

коммунисты россии

совет федерации рф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Списание кредитов может "посадить" банковскую систему в России, нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова."Коммунисты России" обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, сообщил ранее РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин."Это что-то нереальное. Для начала нужно посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать", - сказала Перминова.Она напомнила, что в период пандемии руководство страны принимало серьезные решения о поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, безработных, семей с детьми."Сами граждане говорят о том, как помогли им дополнительные выплаты. Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", - полагает Перминова. Она также не исключила, что такая инициатива может быть связана с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму.

https://ria.ru/20210105/kredity-1592028714.html

https://ria.ru/20201211/kontrol-1588854594.html

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максим сурайкин, коммунисты россии, совет федерации рф, госдума рф, экономика