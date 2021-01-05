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В Совфеде прокомментировали идею амнистии кредитов
В Совфеде прокомментировали идею амнистии кредитов
Списание кредитов может "посадить" банковскую систему в России, нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:16
2021-01-05T11:16
2021-01-05T11:16
максим сурайкин
коммунисты россии
совет федерации рф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Списание кредитов может "посадить" банковскую систему в России, нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова."Коммунисты России" обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, сообщил ранее РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин."Это что-то нереальное. Для начала нужно посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать", - сказала Перминова.Она напомнила, что в период пандемии руководство страны принимало серьезные решения о поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, безработных, семей с детьми."Сами граждане говорят о том, как помогли им дополнительные выплаты. Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", - полагает Перминова. Она также не исключила, что такая инициатива может быть связана с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму.
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максим сурайкин, коммунисты россии, совет федерации рф, госдума рф, экономика
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Списание кредитов может "посадить" банковскую систему в России, нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации
Елена Перминова.
"Коммунисты России
" обратились в Госдуму
с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, сообщил ранее РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
"Это что-то нереальное. Для начала нужно посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать", - сказала Перминова.
Она напомнила, что в период пандемии руководство страны принимало серьезные решения о поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, безработных, семей с детьми.
"Предложение о списании кредитов может просто "посадить" нашу, банковскую систему и тогда придется помогать уже ей", - отметила сенатор. При этом так называемую вторую волну пандемии Россия проходит без потрясений в финансово-экономическом плане, продолжают действовать программы по поддержке экономки, по льготной ипотеке, добавила она.
"Сами граждане говорят о том, как помогли им дополнительные выплаты. Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", - полагает Перминова. Она также не исключила, что такая инициатива может быть связана с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму.