Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20210105/korruptsiya-1592021951.html
Кандидат в президенты Киргизии заподозрил власти в коррупции
Кандидат в президенты Киргизии заподозрил власти в коррупции
Власти Киргизии повторяют ошибки предшественников, таким мнением поделился в интервью РИА Новости кандидат в президенты республики, экс-глава Госкомитета... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:10
2021-01-05T10:01
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591962513_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_eb6cfd048d98e981092442c186a81c76.jpg
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Власти Киргизии повторяют ошибки предшественников, таким мнением поделился в интервью РИА Новости кандидат в президенты республики, экс-глава Госкомитета Нацбезопасности республики Абдиль Сегизбаев.По словам Сегизбаева, в информационном поле есть явное преобладание одного кандидата - бывшего и.о. президента Садыра Жапарова.В Киргизии 5 октября 2020 года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников оппозиционера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову, который 14 ноября подал в отставку с этого поста для участия в предстоящих выборах президента. После его отставки, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201202/kirgiziya-1587332529.html
https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591962513_115:0:836:541_1920x0_80_0_0_9dac583e916fc2a6d575b2d63568ef7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Кандидат в президенты Киргизии заподозрил власти в коррупции

09:10 05.01.2021 (обновлено: 10:01 05.01.2021)
 
© Фото : ЦИК КРАбдиль Сегизбаев
Абдиль Сегизбаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Фото : ЦИК КР
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Власти Киргизии повторяют ошибки предшественников, таким мнением поделился в интервью РИА Новости кандидат в президенты республики, экс-глава Госкомитета Нацбезопасности республики Абдиль Сегизбаев.
"Сейчас я вижу, что нынешняя власть на президентских выборах один в один повторяет ошибки Сооронбая Жээнбекова: те же ОПГ (организованные преступные группировки - ред.), то же давление, тот же административный ресурс", - заявил он.
По словам Сегизбаева, в информационном поле есть явное преобладание одного кандидата - бывшего и.о. президента Садыра Жапарова.
"Посмотрите по всему городу - плакаты одного человека, который два месяца назад находился в тюрьме. Только на плакаты они потратили миллион долларов. Я спрашиваю: откуда эти деньги? Если деньги принесли олигархи, не взятка ли это? Если госслужащие, то не коррупционная ли это схема? Вопросов очень много в обществе. Я считаю, таким путем мы не изберем легальную власть. Таким путем даже после выборов останется много вопросов у общества", - отметил кандидат.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 13:40Протесты в Бишкеке
Путин прокомментировал предстоящие выборы в Киргизии
В Киргизии 5 октября 2020 года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников оппозиционера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову, который 14 ноября подал в отставку с этого поста для участия в предстоящих выборах президента. После его отставки, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.
Читайте полный текст интервью >>>
Участники митинга на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября 2020, 08:00Протесты в Бишкеке
"Нами правили водители и телохранители". В Киргизии меняют конституцию
 
Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Найдено подавляющее коронавирус вещество
15:52Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
15:42Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
15:41Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
15:33Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
15:24Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток
15:19В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
15:19Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:14В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
15:12Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:07Назван неожиданный симптом рака
15:01В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
15:00Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники
15:00Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
14:56Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT
14:55Президент Армении заразился коронавирусом
14:47Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
14:31Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
14:30Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве
14:21Песков рассказал, как подрабатывал в начале карьеры
Лента новостейМолния