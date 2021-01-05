Кандидат в президенты Киргизии заподозрил власти в коррупции
09:10 05.01.2021 (обновлено: 10:01 05.01.2021)
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Власти Киргизии повторяют ошибки предшественников, таким мнением поделился в интервью РИА Новости кандидат в президенты республики, экс-глава Госкомитета Нацбезопасности республики Абдиль Сегизбаев.
"Сейчас я вижу, что нынешняя власть на президентских выборах один в один повторяет ошибки Сооронбая Жээнбекова: те же ОПГ (организованные преступные группировки - ред.), то же давление, тот же административный ресурс", - заявил он.
По словам Сегизбаева, в информационном поле есть явное преобладание одного кандидата - бывшего и.о. президента Садыра Жапарова.
"Посмотрите по всему городу - плакаты одного человека, который два месяца назад находился в тюрьме. Только на плакаты они потратили миллион долларов. Я спрашиваю: откуда эти деньги? Если деньги принесли олигархи, не взятка ли это? Если госслужащие, то не коррупционная ли это схема? Вопросов очень много в обществе. Я считаю, таким путем мы не изберем легальную власть. Таким путем даже после выборов останется много вопросов у общества", - отметил кандидат.
2 декабря 2020, 13:40Протесты в БишкекеПутин прокомментировал предстоящие выборы в Киргизии
В Киргизии 5 октября 2020 года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников оппозиционера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову, который 14 ноября подал в отставку с этого поста для участия в предстоящих выборах президента. После его отставки, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.