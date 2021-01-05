https://ria.ru/20210105/korruptsiya-1592021951.html

Кандидат в президенты Киргизии заподозрил власти в коррупции

Кандидат в президенты Киргизии заподозрил власти в коррупции

Власти Киргизии повторяют ошибки предшественников, таким мнением поделился в интервью РИА Новости кандидат в президенты республики, экс-глава Госкомитета... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:10

2021-01-05T09:10

2021-01-05T10:01

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Власти Киргизии повторяют ошибки предшественников, таким мнением поделился в интервью РИА Новости кандидат в президенты республики, экс-глава Госкомитета Нацбезопасности республики Абдиль Сегизбаев.По словам Сегизбаева, в информационном поле есть явное преобладание одного кандидата - бывшего и.о. президента Садыра Жапарова.В Киргизии 5 октября 2020 года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников оппозиционера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову, который 14 ноября подал в отставку с этого поста для участия в предстоящих выборах президента. После его отставки, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201202/kirgiziya-1587332529.html

https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире