https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592015404.html
Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
В Великобритании умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей, об этом пишет The Mirror. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T05:14
2021-01-05T05:14
2021-01-05T05:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
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великобритания
лестер
в мире
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В Великобритании умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей, об этом пишет The Mirror.Семья 49-летней Анабель Шарма из Лестера заразилась коронавирусом после того, как инфекцию подхватил ее 12-летний сын. Ее мать, 76-летняя Мария Рико, была последней в семье, кто заболел.Вскоре дочь и мать в тяжелом состоянии госпитализировали в Лестерскую королевскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ. При этом после двух недель лечения Рико подписала распоряжение "не реанимировать" (отказ пациента от реанимации при остановке сердца. – прим. ред.)."Мама пыталась поговорить. Все, что я расслышала, было "кремация" и "готова умереть". Я плакала, но мама была такой храброй", - рассказала Шарма.Ради прощания с семьей 76-летняя женщина сняла кислородную маску, чтобы в последний раз поговорить с Анабель и ее сестрой Сюзанной, которую пустили в палату в защитном костюме. Вскоре она умерла.Сама Шарма выписалась из больницы через месяц, однако у нее оказались сильно повреждены легкие, из-чего ей постоянно нужен кислород. Женщина выступила с предостережением: "Скорость, с которой ковид опустошил нашу семью, была пугающей. Кто угодно может заразиться, и вопрос выживания является рулеткой".Она призвала тех, кто не соблюдает меры предосторожности, поставить себя на ее место. "Мы были так осторожны, пока мама жила с нами. Я никогда не думала, что ковид ударит по нам – но это произошло", – заключила Шарма.В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591934231.html
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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания, лестер, в мире
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
В Великобритании
умирающая от COVID-19
женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей, об этом пишет The Mirror
.
Семья 49-летней Анабель Шарма из Лестера
заразилась коронавирусом после того, как инфекцию подхватил ее 12-летний сын. Ее мать, 76-летняя Мария Рико, была последней в семье, кто заболел.
Вскоре дочь и мать в тяжелом состоянии госпитализировали в Лестерскую королевскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ. При этом после двух недель лечения Рико подписала распоряжение "не реанимировать" (отказ пациента от реанимации при остановке сердца. – прим. ред.).
"Мама пыталась поговорить. Все, что я расслышала, было "кремация" и "готова умереть". Я плакала, но мама была такой храброй", - рассказала Шарма.
Ради прощания с семьей 76-летняя женщина сняла кислородную маску, чтобы в последний раз поговорить с Анабель и ее сестрой Сюзанной, которую пустили в палату в защитном костюме. Вскоре она умерла.
Сама Шарма выписалась из больницы через месяц, однако у нее оказались сильно повреждены легкие, из-чего ей постоянно нужен кислород. Женщина выступила с предостережением: "Скорость, с которой ковид опустошил нашу семью, была пугающей. Кто угодно может заразиться, и вопрос выживания является рулеткой".
Она призвала тех, кто не соблюдает меры предосторожности, поставить себя на ее место. "Мы были так осторожны, пока мама жила с нами. Я никогда не думала, что ковид ударит по нам – но это произошло", – заключила Шарма.
В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. Британский премьер-министр Борис Джонсон
объявил о введении в Англии
третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.