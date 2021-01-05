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https://ria.ru/20210105/korenev-1592049338.html
Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве
Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве
Народного артиста России Владимира Коренева похоронили во вторник на Введенском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе электротеатра... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:30
2021-01-05T14:31
культура
владимир коренев
гитис
москва
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Народного артиста России Владимира Коренева похоронили во вторник на Введенском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе электротеатра "Станиславский", где служил актер."Владимира Борисовича похоронили на Введенском кладбище ", - сообщили в пресс-службе театра.Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с актером прошло в электротеатре "Станиславский" во вторник.Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина, поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев
Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия". После института на протяжении долгих лет актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
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владимир коренев, гитис, москва, общество

Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве

14:30 05.01.2021 (обновлено: 14:31 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВынос гроба с телом народного артиста России Владимира Коренева
Вынос гроба с телом народного артиста России Владимира Коренева - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Народного артиста России Владимира Коренева похоронили во вторник на Введенском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе электротеатра "Станиславский", где служил актер.
"Владимира Борисовича похоронили на Введенском кладбище ", - сообщили в пресс-службе театра.
Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с актером прошло в электротеатре "Станиславский" во вторник.
Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина, поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).
Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
"Не променяю моря на вашу душную, пыльную землю": умер Владимир Коренев
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1961 году окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).

Актер Владимир Коренев
1 из 9

Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1961 году окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (1969)

После института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.

Кадр из фильма Эгмонт
2 из 9

После института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.

© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (1969)
© РИА Новости / Михаил Мокрушин

Актер играл такие разноплановые роли, как Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.

Актер Владимир Коренев
3 из 9

Актер играл такие разноплановые роли, как Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.

Кадр из кинофильма Человек-амфибия. 1961
4 из 9

В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

На фото: Владимир Коренев с дочерью Ириной и внуком Егором.

Празднование 70-летия актера Владимира Коренева в Московском драматическом театре им. К.С.Станиславского
5 из 9

На фото: Владимир Коренев с дочерью Ириной и внуком Егором.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© Одесская киностудия (1993)

Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.

Кадр из фильма Бравые парни
6 из 9

Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.

© Одесская киностудия (1993)
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет".

Празднование 70-летия актера Владимира Коренева в Московском драматическом театре им. К.С.Станиславского
7 из 9

В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет".

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© Мосфильм/Сагиттариус - Д (2008)

На фото: кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов Россия, век XVIII".

Кадр из фильма Тайны дворцовых переворотов Россия, век XVIII
8 из 9

На фото: кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов Россия, век XVIII".

© Мосфильм/Сагиттариус - Д (2008)
© Star Media (2010)

В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

Кадр из фильма В лесах и на горах
9 из 9

В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

© Star Media (2010)
1 из 9

Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1961 году окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

После института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.

© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (1969)
3 из 9

Актер играл такие разноплановые роли, как Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
4 из 9

В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 9

На фото: Владимир Коренев с дочерью Ириной и внуком Егором.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.

© Одесская киностудия (1993)
7 из 9

В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет".

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
8 из 9

На фото: кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов Россия, век XVIII".

© Мосфильм/Сагиттариус - Д (2008)
9 из 9

В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

© Star Media (2010)
 
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