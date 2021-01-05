https://ria.ru/20210105/korenev-1592049338.html

Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве

Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве

Народного артиста России Владимира Коренева похоронили во вторник на Введенском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе электротеатра... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:30

2021-01-05T14:30

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культура

владимир коренев

гитис

москва

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Народного артиста России Владимира Коренева похоронили во вторник на Введенском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе электротеатра "Станиславский", где служил актер."Владимира Борисовича похоронили на Введенском кладбище ", - сообщили в пресс-службе театра.Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с актером прошло в электротеатре "Станиславский" во вторник.Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина, поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Человек-амфибия". Скончался Владимир Коренев Актер и режиссер Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Широкую известность Коренев приобрел будучи еще студентом ГИТИСа, когда в 1961 году сыграл главную роль в фильме "Человек-Амфибия". После института на протяжении долгих лет актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. 2021-01-05T14:30 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир коренев, гитис, москва, общество