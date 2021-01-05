https://ria.ru/20210105/korenev-1592038226.html

В Москве завершилось прощание с актером Владимиром Кореневым

В Москве завершилось прощание с актером Владимиром Кореневым

Прощание с актером Владимиром Кореневым завершилось во вторник в Москве в Электротеатре Станиславский, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:20

2021-01-05T12:20

2021-01-05T13:04

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Прощание с актером Владимиром Кореневым завершилось во вторник в Москве в Электротеатре Станиславский, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Прощание с Владимиром Борисовичем завершилось", - сообщили в пресс-службе.Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Актера похоронят на Введенском кладбище.Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина, поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

https://ria.ru/20210102/chelovek-amfibiya-skonchalsya-vladimir-korenev-1591839100.html

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владимир коренев, россия, гитис, москва, севастополь, общество