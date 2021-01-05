Кандидат в президенты Киргизии рассказал о давлении со стороны криминала
09:22 05.01.2021 (обновлено: 10:03 05.01.2021)
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии и экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев рассказал в интервью РИА Новости о давлении, которое оказывается на кандидатов со стороны криминала.
"Очень много фактов было со стороны ОПГ (организованные преступные группировки - ред.). Приезжали на машинах, избивали, срывали надписи на штабах", - заявил он.
По словам Сегизбаева, также представители его штаба в ходе агитационной кампании неоднократно сталкивались с провокациями.
"Очень много попыток провокаций, похожих на бакиевские (беглый президент Киргизии Курманбек Бакиев) методы: приезжаешь на свой митинг - сидят обычные люди, вдруг заходит группа людей, начинают кричать: "Садыр-Садыр (вероятно, речь идет о кандидате в президенты и бывшем и.о. главы государства Садыре Жапарове - ред.), он наш бог, герой, Робин Гуд". А нам сообщают, что их подвозили на автобусах. Потом резко исчезают", - рассказал кандидат.
Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.
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