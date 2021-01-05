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Кандидат в президенты Киргизии рассказал о давлении со стороны криминала
Кандидат в президенты Киргизии рассказал о давлении со стороны криминала
Кандидат в президенты Киргизии и экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев рассказал в интервью РИА Новости о давлении, которое оказывается на... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:22
2021-01-05T10:03
садыр жапаров
курманбек бакиев
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии и экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев рассказал в интервью РИА Новости о давлении, которое оказывается на кандидатов со стороны криминала."Очень много фактов было со стороны ОПГ (организованные преступные группировки - ред.). Приезжали на машинах, избивали, срывали надписи на штабах", - заявил он.По словам Сегизбаева, также представители его штаба в ходе агитационной кампании неоднократно сталкивались с провокациями."Очень много попыток провокаций, похожих на бакиевские (беглый президент Киргизии Курманбек Бакиев) методы: приезжаешь на свой митинг - сидят обычные люди, вдруг заходит группа людей, начинают кричать: "Садыр-Садыр (вероятно, речь идет о кандидате в президенты и бывшем и.о. главы государства Садыре Жапарове - ред.), он наш бог, герой, Робин Гуд". А нам сообщают, что их подвозили на автобусах. Потом резко исчезают", - рассказал кандидат.Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210104/vybory-1591574424.html
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садыр жапаров, курманбек бакиев, киргизия, в мире

Кандидат в президенты Киргизии рассказал о давлении со стороны криминала

09:22 05.01.2021 (обновлено: 10:03 05.01.2021)
 
© Фото : ЦИК КРАбдиль Сегизбаев
Абдиль Сегизбаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Фото : ЦИК КР
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии и экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев рассказал в интервью РИА Новости о давлении, которое оказывается на кандидатов со стороны криминала.
"Очень много фактов было со стороны ОПГ (организованные преступные группировки - ред.). Приезжали на машинах, избивали, срывали надписи на штабах", - заявил он.
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По словам Сегизбаева, также представители его штаба в ходе агитационной кампании неоднократно сталкивались с провокациями.
"Очень много попыток провокаций, похожих на бакиевские (беглый президент Киргизии Курманбек Бакиев) методы: приезжаешь на свой митинг - сидят обычные люди, вдруг заходит группа людей, начинают кричать: "Садыр-Садыр (вероятно, речь идет о кандидате в президенты и бывшем и.о. главы государства Садыре Жапарове - ред.), он наш бог, герой, Робин Гуд". А нам сообщают, что их подвозили на автобусах. Потом резко исчезают", - рассказал кандидат.
Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.
Читайте полный текст интервью >>
Экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Садыр ЖапаровКурманбек БакиевКиргизияВ мире
 
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