https://ria.ru/20210105/kirgiziya-1592022444.html

Кандидат в президенты Киргизии рассказал о давлении со стороны криминала

Кандидат в президенты Киргизии рассказал о давлении со стороны криминала

Кандидат в президенты Киргизии и экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев рассказал в интервью РИА Новости о давлении, которое оказывается на... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:22

2021-01-05T09:22

2021-01-05T10:03

садыр жапаров

курманбек бакиев

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591962513_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_eb6cfd048d98e981092442c186a81c76.jpg

БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии и экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев рассказал в интервью РИА Новости о давлении, которое оказывается на кандидатов со стороны криминала."Очень много фактов было со стороны ОПГ (организованные преступные группировки - ред.). Приезжали на машинах, избивали, срывали надписи на штабах", - заявил он.По словам Сегизбаева, также представители его штаба в ходе агитационной кампании неоднократно сталкивались с провокациями."Очень много попыток провокаций, похожих на бакиевские (беглый президент Киргизии Курманбек Бакиев) методы: приезжаешь на свой митинг - сидят обычные люди, вдруг заходит группа людей, начинают кричать: "Садыр-Садыр (вероятно, речь идет о кандидате в президенты и бывшем и.о. главы государства Садыре Жапарове - ред.), он наш бог, герой, Робин Гуд". А нам сообщают, что их подвозили на автобусах. Потом резко исчезают", - рассказал кандидат.Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210104/vybory-1591574424.html

https://ria.ru/20201231/dzheenbekov-1591547550.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, курманбек бакиев, киргизия, в мире