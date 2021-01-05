Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
© AP Photo / Carolyn KasterСенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. История, якобы произошедшая в детстве с избранной вице-президентом США Камалой Харрис, почти полностью совпадает с рассказом американского проповедника и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, политик могла ее "присвоить", сообщает телеканал Fox News.
Харрис ранее неоднократно говорила о том, что ее родители участвовали в движении за гражданские права в США в 1960-е годы. В октябре в разгар предвыборной кампании в журнале Elle вышло ее интервью. Во время разговора она вспомнила о забавной истории, которая якобы приключилась с ней в ходе одного из маршей активистов в калифорнийском Окленде.
11 декабря 2020, 07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
Родители во время демонстрации везли маленькую Харрис в коляске без специальных креплений. В какой-то момент она выпала из нее, а мама и папа не заметили этого и продолжили идти дальше. Когда они обнаружили, что дочери нет на месте, родители вернулись назад и увидели, что она плачет. По словам Харрис, ее мать тогда спросила, чего она хочет. В ответ девочка посмотрела на нее и ответила: "швободы" ("fweedom", искаженное английское слово freedom - "cвобода").
Как указывает канал, сходство этой истории с рассказом Мартина Лютера Кинга обнаружил один из пользователей Twitter, а обратил на нее внимание журналист Эндрэй Домайз в этой же социальной сети. По его словам, Харрис "позаимствовала" рассказ из интервью Мартина Лютера Кинга 1965 года.
Тогда чернокожий активист рассказал журналу Playboy о произошедшем в американском Бирмингеме случае. Белый полицейский, по его словам, как-то подошел к маленькой девочке-афроамериканке, которая шла на одну из демонстраций вместе со своей матерью, и грубо спросил ее, что она хочет. В ответ девочка посмотрела ему в глаза и сказала, что ей нужна "вобода" ("fee-dom").
Канал отмечает, что со словами о "плагиате" и "присвоении" многие согласились.
Ранее СМИ усмотрели плагиат в речи Джо Байдена на съезде демократической партии летом. Его слова, как писало ранее издание Washington Examiner, практически полностью повторяют фразу известного канадского политика. Байдена тогда уличили в плагиате не в первый раз. В 1988 году он был вынужден отозвать свою кандидатуру после того, как его обвинили в плагиате при подготовке текста речи.