https://ria.ru/20210105/kharris-1592054659.html

Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга

Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга

История, якобы произошедшая в детстве с избранной вице-президентом США Камалой Харрис, почти полностью совпадает с рассказом американского проповедника и... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:33

2021-01-05T15:33

2021-01-05T15:33

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мартин лютер кинг

джо байден

окленд

сша

бирмингем

twitter

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. История, якобы произошедшая в детстве с избранной вице-президентом США Камалой Харрис, почти полностью совпадает с рассказом американского проповедника и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, политик могла ее "присвоить", сообщает телеканал Fox News.Харрис ранее неоднократно говорила о том, что ее родители участвовали в движении за гражданские права в США в 1960-е годы. В октябре в разгар предвыборной кампании в журнале Elle вышло ее интервью. Во время разговора она вспомнила о забавной истории, которая якобы приключилась с ней в ходе одного из маршей активистов в калифорнийском Окленде.Родители во время демонстрации везли маленькую Харрис в коляске без специальных креплений. В какой-то момент она выпала из нее, а мама и папа не заметили этого и продолжили идти дальше. Когда они обнаружили, что дочери нет на месте, родители вернулись назад и увидели, что она плачет. По словам Харрис, ее мать тогда спросила, чего она хочет. В ответ девочка посмотрела на нее и ответила: "швободы" ("fweedom", искаженное английское слово freedom - "cвобода").Как указывает канал, сходство этой истории с рассказом Мартина Лютера Кинга обнаружил один из пользователей Twitter, а обратил на нее внимание журналист Эндрэй Домайз в этой же социальной сети. По его словам, Харрис "позаимствовала" рассказ из интервью Мартина Лютера Кинга 1965 года.Тогда чернокожий активист рассказал журналу Playboy о произошедшем в американском Бирмингеме случае. Белый полицейский, по его словам, как-то подошел к маленькой девочке-афроамериканке, которая шла на одну из демонстраций вместе со своей матерью, и грубо спросил ее, что она хочет. В ответ девочка посмотрела ему в глаза и сказала, что ей нужна "вобода" ("fee-dom").Канал отмечает, что со словами о "плагиате" и "присвоении" многие согласились.Ранее СМИ усмотрели плагиат в речи Джо Байдена на съезде демократической партии летом. Его слова, как писало ранее издание Washington Examiner, практически полностью повторяют фразу известного канадского политика. Байдена тогда уличили в плагиате не в первый раз. В 1988 году он был вынужден отозвать свою кандидатуру после того, как его обвинили в плагиате при подготовке текста речи.

https://ria.ru/20201211/bayden-1588705145.html

https://ria.ru/20201110/komanda-1583803928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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