https://ria.ru/20210105/karabakh-1592033244.html

В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта

В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили тела 1184 человек с армянской стороны,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:22

2021-01-05T11:22

2021-01-05T11:22

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили тела 1184 человек с армянской стороны, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщается на странице ведомства в Facebook."В результате проведенных поисковых работ по состоянию на 4 января обнаружены останки 1184 человек, в том числе гражданских лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что 3 и 4 января спасатели нашли 29 тел погибших в зоне боевых действий, четыре их них - мирных жителей."Поисковые работы сегодня продолжаются на участках Талиш-Матагис, в Гадрутском и Физулинском районах", - заявили в госслужбе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1584987818.html

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, армения, в мире