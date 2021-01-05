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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210105/karabakh-1592033244.html
В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта
В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта
Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили тела 1184 человек с армянской стороны,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:22
2021-01-05T11:22
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили тела 1184 человек с армянской стороны, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщается на странице ведомства в Facebook."В результате проведенных поисковых работ по состоянию на 4 января обнаружены останки 1184 человек, в том числе гражданских лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что 3 и 4 января спасатели нашли 29 тел погибших в зоне боевых действий, четыре их них - мирных жителей."Поисковые работы сегодня продолжаются на участках Талиш-Матагис, в Гадрутском и Физулинском районах", - заявили в госслужбе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В Карабахе нашли тела 1184 погибших во время эскалации конфликта

11:22 05.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
Военнослужащий возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили тела 1184 человек с армянской стороны, погибших во время эскалации конфликта в регионе, сообщается на странице ведомства в Facebook.
"В результате проведенных поисковых работ по состоянию на 4 января обнаружены останки 1184 человек, в том числе гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 и 4 января спасатели нашли 29 тел погибших в зоне боевых действий, четыре их них - мирных жителей.
"Поисковые работы сегодня продолжаются на участках Талиш-Матагис, в Гадрутском и Физулинском районах", - заявили в госслужбе.
Горячие точки - США и Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 13:33Визави с миром
"Горячие точки" – США и Нагорный КарабахВ очередном выпуске программы речь пойдет об основных проблемах сегодняшнего мира, о социальном расслоении, о проблемах среднего класса, о выборах в США и ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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