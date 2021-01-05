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https://ria.ru/20210105/elki-1592053326.html
Названы страны СНГ, в которых установлены самые высокие новогодние елки
Названы страны СНГ, в которых установлены самые высокие новогодние елки
Определены страны СНГ, в которых наряжены самые высокие новогодние елки, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T23:26
2021-01-06T04:55
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Определены страны СНГ, в которых наряжены самые высокие новогодние елки, сообщает ТурСтат.В этом году в списке лидирует Ашхабад. Искусственная елка высотой 41 метр установлена перед культурно-развлекательным центром "Алем".В Ташкенте елку высотой в 36 метров поставили вблизи Национальной библиотеки имени Навои, а в Минске - 30-метровое дерево установлена на Октябрьской площади.Главные елки Казахстана и Кыргызстана – высотой 25 метров – тоже искусственные.На Соборной площади Москвы установлена ель такой же высоты, но она живая. Хотя в большинстве российских городов в 2021 году были украшены искусственные деревья, среди которых самое высокое — в Красноярске (55 метров).
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Названы страны СНГ, в которых установлены самые высокие новогодние елки

23:26 05.01.2021 (обновлено: 04:55 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТроицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади
Троицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Определены страны СНГ, в которых наряжены самые высокие новогодние елки, сообщает ТурСтат.
В этом году в списке лидирует Ашхабад. Искусственная елка высотой 41 метр установлена перед культурно-развлекательным центром "Алем".
В Ташкенте елку высотой в 36 метров поставили вблизи Национальной библиотеки имени Навои, а в Минске - 30-метровое дерево установлена на Октябрьской площади.
Главные елки Казахстана и Кыргызстана – высотой 25 метров – тоже искусственные.
На Соборной площади Москвы установлена ель такой же высоты, но она живая. Хотя в большинстве российских городов в 2021 году были украшены искусственные деревья, среди которых самое высокое — в Красноярске (55 метров).
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 12:28Туризм
Названы города России, в которых установили самые высокие новогодние елки
 
Туризмкуда поехатькуда сходитьРождество ХристовоТуризмНовости - ТуризмСНГМоскваТашкентМинскАшхабадКиргизияКазахстан
 
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