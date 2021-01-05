https://ria.ru/20210105/elki-1592053326.html
Названы страны СНГ, в которых установлены самые высокие новогодние елки
Названы страны СНГ, в которых установлены самые высокие новогодние елки
Определены страны СНГ, в которых наряжены самые высокие новогодние елки, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T23:26
2021-01-05T23:26
2021-01-06T04:55
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Определены страны СНГ, в которых наряжены самые высокие новогодние елки, сообщает ТурСтат.В этом году в списке лидирует Ашхабад. Искусственная елка высотой 41 метр установлена перед культурно-развлекательным центром "Алем".В Ташкенте елку высотой в 36 метров поставили вблизи Национальной библиотеки имени Навои, а в Минске - 30-метровое дерево установлена на Октябрьской площади.Главные елки Казахстана и Кыргызстана – высотой 25 метров – тоже искусственные.На Соборной площади Москвы установлена ель такой же высоты, но она живая. Хотя в большинстве российских городов в 2021 году были украшены искусственные деревья, среди которых самое высокое — в Красноярске (55 метров).
https://ria.ru/20201228/elki-1591200757.html
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куда поехать, куда сходить , рождество христово, туризм, новости - туризм, снг, москва, ташкент, минск, ашхабад, киргизия, казахстан
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Определены страны СНГ, в которых наряжены самые высокие новогодние елки, сообщает ТурСтат.
В этом году в списке лидирует Ашхабад. Искусственная елка высотой 41 метр установлена перед культурно-развлекательным центром "Алем".
В Ташкенте елку высотой в 36 метров поставили вблизи Национальной библиотеки имени Навои, а в Минске - 30-метровое дерево установлена на Октябрьской площади.
Главные елки Казахстана и Кыргызстана – высотой 25 метров – тоже искусственные.
На Соборной площади Москвы установлена ель такой же высоты, но она живая. Хотя в большинстве российских городов в 2021 году были украшены искусственные деревья, среди которых самое высокое — в Красноярске (55 метров).