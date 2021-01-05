Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/amnistiya-1592082855.html
В России оценили идею об амнистии кредитов
В России оценили идею об амнистии кредитов
Члены обеих палат парламента высказались о предложении партии "Коммунисты России" об амнистии кредитов до трех миллионов рублей. Подробнее — в материале РИА... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T20:49
2021-01-05T20:49
россия
максим сурайкин
коммунисты россии
иван абрамов
константин долгов
совет федерации рф
госдума рф
валерий гартунг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578100166_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_3b177f30d054ac104e1db6a59987b9e1.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Члены обеих палат парламента высказались о предложении партии "Коммунисты России" об амнистии кредитов до трех миллионов рублей. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии. Позднее глава партии Максим Сурайкин объяснил свою инициативу тем, что у страны есть деньги на ее реализацию. Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила РИА Новости, что идея об амнистии может "посадить" банковскую систему страны. Она призвала сначала проверить, на какие цели брались займы. "Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", — подчеркнула она. Зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов, в свою очередь, призвал найти шаги по поддержке населения — прежде всего тех, кто сильнее других пострадал из-за пандемии. "Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения", — сказал он РБК. Сенатор подчеркнул, что идея требует доработки. "Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — заключил Долгов. Сенатор, зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов напомнил, что с аналогичным предложением ранее выступала ЛДПР. "Я думаю, что они ("Коммунисты России". — Прим.ред.) просто хотят о себе напомнить", — сказал он РБК. По мнению Абрамова, на подобные идеи следует обратить внимание. Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг в беседе с РИА Новости назвал инициативу об амнистии кредитов опасной и нереализуемой, так как банки выдают деньги вкладчиков."Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов!" — предупредил парламентарий. Он пояснил, что если позволят не возвращать долги, то и вклады возвращать будет не из чего. "У нас у входа в Думу вкладчики уже три года стоят с плакатами: "Верните наши деньги!". Их теперь к Сурайкину направлять?" — возмутился Гартунг. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков счел предложение "Коммунистов России" популистским и опасным и обратил внимание на его последствия. "У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход", — сказал он РИА Новости. Вместо этого Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах — по аналогии с ипотечными. "Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное", — пояснил депутат.
https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html
https://ria.ru/20200626/1573517765.html
https://ria.ru/20201214/tseny-1589083433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578100166_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68727f85aaedf5a884512e58dab1ff75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим сурайкин, коммунисты россии, иван абрамов, константин долгов, совет федерации рф, госдума рф, валерий гартунг, экономика

В России оценили идею об амнистии кредитов

20:49 05.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители в отделении банка в Москве
Посетители в отделении банка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Члены обеих палат парламента высказались о предложении партии "Коммунисты России" об амнистии кредитов до трех миллионов рублей. Подробнее — в материале РИА Новости.
Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии. Позднее глава партии Максим Сурайкин объяснил свою инициативу тем, что у страны есть деньги на ее реализацию.
Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила РИА Новости, что идея об амнистии может "посадить" банковскую систему страны. Она призвала сначала проверить, на какие цели брались займы.
"Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать", — подчеркнула она.
Прилавки с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:30Новый год—2021
Итоги года в экономике: здоровье людей дороже прибылей
Зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов, в свою очередь, призвал найти шаги по поддержке населения — прежде всего тех, кто сильнее других пострадал из-за пандемии.
"Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения", — сказал он РБК. Сенатор подчеркнул, что идея требует доработки.
"Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы", — заключил Долгов.
Сенатор, зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов напомнил, что с аналогичным предложением ранее выступала ЛДПР.
"Я думаю, что они ("Коммунисты России". — Прим.ред.) просто хотят о себе напомнить", — сказал он РБК.
По мнению Абрамова, на подобные идеи следует обратить внимание.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 14:55Распространение нового коронавируса
Путин: для помощи нуждающимся россиянам удалось собрать 1,8 млрд рублей
Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг в беседе с РИА Новости назвал инициативу об амнистии кредитов опасной и нереализуемой, так как банки выдают деньги вкладчиков.
"Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов!" — предупредил парламентарий.
Он пояснил, что если позволят не возвращать долги, то и вклады возвращать будет не из чего.
"У нас у входа в Думу вкладчики уже три года стоят с плакатами: "Верните наши деньги!". Их теперь к Сурайкину направлять?" — возмутился Гартунг.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков счел предложение "Коммунистов России" популистским и опасным и обратил внимание на его последствия.
"У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход", — сказал он РИА Новости.
Вместо этого Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах — по аналогии с ипотечными.
"Не прощение, а реструктуризация кредитов на основе закона. Это возможно, чтобы было не временное решение, а постоянное", — пояснил депутат.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 11:40
"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети
 
РоссияМаксим СурайкинКоммунисты РоссииИван АбрамовКонстантин ДолговСовет Федерации РФГосдума РФВалерий ГартунгЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
03:03Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
Лента новостейМолния