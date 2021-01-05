https://ria.ru/20210105/alimentschiki-1592013031.html
Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
Судебные приставы в 2020 году взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за прошлый год, рассказал РИА Новости замначальника управления по... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T04:03
2021-01-05T04:03
2021-01-05T07:11
россия
дмитрий желудков
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Судебные приставы в 2020 году взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за прошлый год, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.Желудков отметил, что добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств по алиментам.Он также пояснил, что в отношении одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.По словам Желудкова, по состоянию на 1 декабря в работе у приставов были 795,8 тысячи производств о взыскании алиментов, что на 10,6 тысячи меньше, чем в начале года, и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20201016/dolgi-1580048618.html
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россия, дмитрий желудков, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Судебные приставы в 2020 году взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за прошлый год, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП
подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков
.
"За 11 месяцев 2020 года взыскано 16,7 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года (15,5 миллиарда рублей)", - сказал он.
Желудков отметил, что добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств по алиментам.
Он также пояснил, что в отношении одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.
По словам Желудкова, по состоянию на 1 декабря в работе у приставов были 795,8 тысячи производств о взыскании алиментов, что на 10,6 тысячи меньше, чем в начале года, и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.