https://ria.ru/20210104/ukraina-1591939990.html

Власти Украины "убили экономику" в борьбе с COVID-19, считают эксперты

Власти Украины "убили экономику" в борьбе с COVID-19, считают эксперты

Украинская экономика после четырех лет роста по итогам 2020 года продемонстрировала сокращение. Падение ВВП, по разным оценкам, может составить от 4,8 до 8%... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:16

2021-01-04T10:16

2021-01-04T10:16

распространение нового коронавируса

сергей марченко

коронавирус covid-19

александр охрименко

олег устенко

украина

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КИЕВ, 4 янв - РИА Новости. Украинская экономика после четырех лет роста по итогам 2020 года продемонстрировала сокращение. Падение ВВП, по разным оценкам, может составить от 4,8 до 8%. Экономический кризис был спровоцирован пандемией коронавируса. Но уже в 2021 году украинские власти ожидают восстановления экономической ситуации.По мнению экспертов, украинские власти допустили ошибки в борьбе с коронавирусом, введя жесткий карантин весной, он фактически "убил экономику". Вместе с тем эксперты считают, что стране грозил еще более глубокий кризис, которого удалось избежать."Инфицированная" экономикаПосле кризиса 2014-2015 годов экономика Украины начала восстанавливаться, и с 2016 по 2019 год включительно рост ВВП страны был 2,4-3,4%. Однако в 2020 году из-за пандемии позитивная динамика сменилась негативной.Украина 3 марта объявила о первом случае инфицирования в стране. Уже 12 марта власти ввели общенациональный карантин с жесткими ограничениями. Фактически в стране был введен полный локдаун, закрылась государственная граница, остановлена работа общественного транспорта, парализована работа предприятий общественного питания, развлекательных и торговых заведений, учебные заведения были отправлены на каникулы. С 11 мая правительство смягчило ограничительные меры, местные власти могли прибегать к "адаптивному карантину". Жесткость ограничений в регионах зависела от эпидемиологической ситуации.Такие меры ожидаемо оказали негативное влияние на экономику, по итогам первого квартала падение ВВП составило 1,3%. Во втором квартале падение ВВП значительно ускорилось и составило 11,4%. В третьем квартале спад экономики замедлился и уже составил 3,5%. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4,8%, в том числе в четвертом квартале - на 3%, при условии, что ситуация с пандемией COVID-19 значительно не ухудшится. При этом в течение года различные финансовые организации давали прогнозы сокращения ВВП Украины до 8%.Верховная рада Украины в апреле внесла в госбюджет изменения, согласно которым по итогам этого года ВВП снизится на 3,9% вместо прогнозируемого ранее роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо ожидавшихся 5,5%, курс гривны - 29,5 за доллар вместо ранее прогнозируемых 27. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 миллиардов гривен (около 11 миллиардов долларов), или 7,5% ВВП.Восстановление в 2021 годуПарламент Украины 16 декабря принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%."Мы учли увеличение расходов на финансирование всех приоритетных нужд нашего государства. В бюджете на следующий (2021 - ред.) год предусмотрен рост расходов на систему здравоохранения, закупку вакцин от COVID-19, повышение минимальных зарплат, индексацию пенсий и доплат пенсионеров в возрасте 75 плюс, повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%", - сказал глава Минфина Сергей Марченко.Главный финансовый документ страны предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.Госбюджет-2021 также предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (88 долларов) для работоспособных граждан. Ранее он составлял 2189 гривен (78 долларов). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен (около 232 долларов).На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).Однако международные организации менее оптимистичны относительно темпов восстановления украинской экономики. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 1,5% и в 2022 году – 3,1%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует восстановление украинской экономики в следующем году на 3%.Спасительный МВФВласти Украины заявили, что госбюджет на 2021 год, в том числе его дефицит в размере 5,5%, согласован с международными партнерами, в частности с Международным валютным фондом. Минфин сообщил, что "в целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ". При этом, по данным Минфина, МВФ не выдвигал никаких категорических требований, касающихся госбюджета на 2021 год.По словам главы Минфина, власти намерены покрывать дефицит госбюджета в ушедшем и наступившем годах за счет заимствований. Министр отметил, что Украина планирует в 2021 году получить более 6,4 миллиарда долларов из внешних источников. Внутренние заимствования планируются на уровне 497 миллиардов гривен (более 17,7 миллиарда долларов)."У нас есть все возможности осуществить эти заимствования. Мы не собираемся заимствовать дорого, мы собираемся нашу кривую доходности постепенно выравнивать, чтобы брать долгосрочные дешевые займы и сокращать долговую нагрузку", – сказал Марченко.Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшихся средств в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов. Однако в 2020 году Украине не пришлось рассчитывать на получение очередного транша от МВФ. Премьер сообщил, что, вероятнее всего, следующий транш Украина получит в феврале-марте 2021 года.При этом стратегия Минфина предусматривает отказ от кредитования со стороны МВФ в 2023 году. "Я на комитете (Рады – ред.) по вопросам финансов и банковской деятельности презентовал стратегию деятельности министерства финансов. Это стратегия до 2023 года. Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году, сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджете", - сказал Марченко.Карантин убил экономикуУкраинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что ограничительные меры в период карантина не были оправданными, они нанесли существенный вред экономике."С моей точки зрения, сокращение экономики – это ошибка власти, когда они ввели карантин. Карантин в таком виде нельзя было вводить. Потому что карантин не сработал, никак не помог медицине, а экономику убил. Это была ошибка. Если бы не было карантина, падение экономики было бы на уровне 1,5%", - сказал Охрименко РИА Новости.По его словам, падение экономики отразилось практически на всех отраслях. "У нас очень сильно упало промышленное производство, на 8%, сельское хозяйство показало падение. Понятно, что упали экспорт и импорт. Но при этом всем в Украине выросла розничная торговля. За счет гастарбайтеров, они перечисляют большие деньги", - сказал Охрименко.Эксперт при этом считает, что такая ситуация выгодна украинской власти, поскольку в новом году можно будет похвастаться восстановлением экономики."Год (2020 - ред.) полностью провальный. Но это выгодно властям. В следующем году будет рост. Власти скажут: "Смотрите, у нас рост". Да, на следующий год прогнозы положительные. После такого падения, даже если ничего не делать, будет рост. Это не будет настоящий рост, это будет просто восстановление к прежним уровням. Свет в конце тоннеля видно, но он (тоннель - ред.) не заканчивается", - сказал Охрименко.Могло быть и хужеСоветник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко выразил мнение, что падение экономики могло быть сильнее, стране удалось избежать худшего сценария."Я считаю, что уровень падения (экономики – ред.) ниже, чем мог бы быть, особенно если посмотреть на европейские страны. Падение, которое украинская экономика покажет, 5% - значительное, но все равно могло быть хуже… Понятно, что глобальный экономический кризис и пандемия не могли не отразиться, и параметры гораздо хуже, чем планировались до того, как наступил кризис", - сказал Устенко РИА Новости.Эксперт также отметил, что в 2020 году были и позитивные моменты в украинской экономике. Например, Нацбанк установил и сохраняет учетную ставку на уровне 6%, что является историческим минимумом для Украины."Это позволяет вести активное монетарное смягчение, что дает возможность удешевлять стоимость кредитов. Удешевление стоимости кредитов уже видно на рынке, и видно, что кредитный ресурс гораздо дешевле, чем он был несколько лет назад, и фактически один из самых низких за новейшую экономическую историю Украины", - сказал советник президента.При этом он считает, что в 2021 году экономическая ситуация на Украине улучшится, поскольку ситуация на внешних рынках уже улучшается."Что касается следующего года, то он определенно будет годом роста. Можно спорить по поводу того, какой будет рост, будет ли этот рост в пределах 4,5%, как прогнозирует кабинет министров, или это будет ниже. Но в любом случае это рост. Рост будет хотя бы потому, что ситуация на внешних рынках, очевидно, улучшается", - считает Устенко.Он также отметил тенденцию повышения цен на украинскую группу товаров, прежде всего по металлам и продукции аграрного сектора. "Это более чем позитивно и будет стимулировать развитие экономики", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20201022/ukraina-1581073648.html

https://ria.ru/20200824/azarov-1576263119.html

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html

https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html

https://ria.ru/20201204/ukraina-1587560886.html

https://ria.ru/20210101/bandera-1591789664.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей марченко, коронавирус covid-19, александр охрименко, олег устенко, украина