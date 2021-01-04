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В МИД прокомментировали принятие США "акта Родченкова"
В МИД прокомментировали принятие США "акта Родченкова"
Принятие США такого политизированного закона, как "акт Родченкова", получит соответствующую международную оценку, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:52
2021-01-04T14:27
григорий родченков
всемирное антидопинговое агентство (wada)
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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сша
спорт
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Принятие США такого политизированного закона, как "акт Родченкова", получит соответствующую международную оценку, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.По его словам, несмотря на то, что "акт Родченкова" является национальным законом США, "можно и должно" привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам."Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, "экспорт" юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы", - сказал Вершинин.Ранее президент США подписал принятый конгрессом "акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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григорий родченков, всемирное антидопинговое агентство (wada), сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, сша, спорт

В МИД прокомментировали принятие США "акта Родченкова"

11:52 04.01.2021 (обновлено: 14:27 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Принятие США такого политизированного закона, как "акт Родченкова", получит соответствующую международную оценку, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Полагаем, что принятие таких односторонних политизированных законов, как "акт Родченкова", получит соответствующую оценку международного сообщества. Кстати, МОК и WADA уже выразили негативное отношение к нему", - сказал Вершинин.
По его словам, несмотря на то, что "акт Родченкова" является национальным законом США, "можно и должно" привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам.
"Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, "экспорт" юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы", - сказал Вершинин.
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Ранее президент США подписал принятый конгрессом "акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Читайте полный текст интервью >>
 
Григорий РодченковВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Сергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНСШАСпорт
 
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