В МИД прокомментировали принятие США "акта Родченкова"
11:52 04.01.2021 (обновлено: 14:27 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Принятие США такого политизированного закона, как "акт Родченкова", получит соответствующую международную оценку, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Полагаем, что принятие таких односторонних политизированных законов, как "акт Родченкова", получит соответствующую оценку международного сообщества. Кстати, МОК и WADA уже выразили негативное отношение к нему", - сказал Вершинин.
По его словам, несмотря на то, что "акт Родченкова" является национальным законом США, "можно и должно" привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам.
"Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, "экспорт" юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы", - сказал Вершинин.
18 декабря 2020, 10:30Россия оспорит запрет посещать Путину Олимпийские игры в течение двух лет
Ранее президент США подписал принятый конгрессом "акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.