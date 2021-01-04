https://ria.ru/20210104/ssha-1591949783.html

В МИД прокомментировали принятие США "акта Родченкова"

В МИД прокомментировали принятие США "акта Родченкова"

Принятие США такого политизированного закона, как "акт Родченкова", получит соответствующую международную оценку, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:52

2021-01-04T11:52

2021-01-04T14:27

григорий родченков

всемирное антидопинговое агентство (wada)

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

сша

спорт

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Принятие США такого политизированного закона, как "акт Родченкова", получит соответствующую международную оценку, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.По его словам, несмотря на то, что "акт Родченкова" является национальным законом США, "можно и должно" привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам."Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, "экспорт" юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы", - сказал Вершинин.Ранее президент США подписал принятый конгрессом "акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201218/putin-1589847587.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий родченков, всемирное антидопинговое агентство (wada), сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, сша, спорт