https://ria.ru/20210104/vershinin-1591914473.html

Сергей Вершинин: ситуация в Сирии стабильна, но взрывоопасна

Сергей Вершинин: ситуация в Сирии стабильна, но взрывоопасна

Ситуация в Сирии в ушедшем году стабилизировалась, хотя и остается взрывоопасной – сохраняется напряженность на северо-востоке, где продолжаются столкновения... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:00

2021-01-04T12:00

2021-01-04T12:05

россия

сергей вершинин

война в сирии

халифа хафтар

исламское государство

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

муаммар каддафи

тунис (страна)

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Ситуация в Сирии в ушедшем году стабилизировалась, хотя и остается взрывоопасной – сохраняется напряженность на северо-востоке, где продолжаются столкновения курдских и протурецких сил, остро стоят гуманитарные и социально-экономические вопросы. О том, как может развиваться ситуация "на земле" в арабской республике в преддверии намеченных на 2021 год очередных президентских выборов, ливийском урегулировании и перспективах проведения саммита лидеров "ядерной пятерки" рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.– Как в Москве оценивают итоги года в сирийском урегулировании, а также перспективы достичь прорыва в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве?– Ситуация "на земле" в Сирии стабилизировалась, но остается взрывоопасной и сложной. Сохраняется напряженность на неподконтрольных Дамаску территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе. Остро стоят гуманитарные и социально-экономические проблемы, усугубившиеся в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса.В Заевфратье наблюдается эскалация напряженности в связи с активизацией ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России – ред.), а также продолжающимися столкновениями между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и родоплеменными союзами, СДС и протурецкими формированиями по периметру зоны операции "Источник мира", в районе населенного пункта Айн-Исса.Тяжелая обстановка сохраняется и в лагерях внутренне перемещенных лиц , особенно в "Аль-Хоуле" и "Рукбане", ответственность за которые несет оккупирующая держава – США. В дополнение к имеющимся острым гуманитарным нуждам беженцы сталкиваются с угрозой распространения коронавируса.Несмотря на поддержанный нами призыв генсекретаря ООН к смягчению односторонних санкций в условиях пандемии COVID-19 западные страны не только не ослабили давление на Сирию, но наоборот ежемесячно наращивают объем ограничений. В результате введенных против САР запретов большая часть населения страны сталкивается с острым дефицитом хлеба и топлива на фоне открытого разграбления сирийских углеводородов в Заевфратье, недостатком лекарств и медицинского оборудования, не говоря уже о стройматериалах и технике. Под угрозой карательных действий со стороны Вашингтона и Брюсселя застопорился и процесс нормализации отношений Дамаска с другими арабскими странами.Очевидно, что гуманитарные нужды сирийцев используются в политических целях, в интересах провоцирования внутренней нестабильности и напряженности. Политизируется и задача содействия возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Во многих западных столицах, по сути, не скрывают, что не намерены помогать постконфликтному восстановлению Сирии, пока не произойдет смена сирийского руководства.Несмотря на эти негативные факторы и коронавирусные ограничения, в Женеве продолжила работать редакционная комиссия Конституционного комитета. 25-29 января планируется проведение пятого раунда межсирийских консультаций, в ходе которых будут обсуждаться конституционные принципы. Сирийцам предстоит серьезный поиск взаимоприемлемых решений. Между тем на некоторых международных площадках уже звучат высказывания о срочном принятии новой конституции и непризнании предстоящих очередных президентских выборов в Сирии. Сирийцам фактически отказывают в праве избирать собственное руководство и при этом подрывают устойчивое функционирование государственных институтов. Следует подчеркнуть, что резолюция 2254 СБ ООН и правила процедуры комитета прямо прописывают продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами без вмешательства извне и навязывания искусственных временных сроков. Именно на этой основе возможно долгосрочное политическое урегулирование в Сирии.– Насколько стабилизировавшаяся в Ливии в последние месяцы ситуация позволяет говорить о том, что в стране складываются условия для проведения всеобщих выборов под эгидой ООН?– Понимания о проведении в Ливии выборов в декабре 2021 года были достигнуты в рамках проходившего в Тунисе в начале ноября текущего года первого раунда Форума ливийского политического диалога, организованного под эгидой ООН и при непосредственном участии миссии ООН по поддержке в Ливии.При этом мы исходим из того, что основную ответственность за принятие подобных важных решений и, что еще более важно, их реализацию несут сами ливийцы. Такие решения должны вырабатываться в рамках национального диалога при максимально широком спектре участия ливийских политических сил, включая командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и сторонников Муаммара Каддафи. Иными словами, если подавляющее большинство ливийцев считает необходимым проведение выборов в установленные сроки – так тому и быть. ООН, безусловно, призвана сыграть свою роль, оказывая возможное техническое и организационное содействие при уважении суверенитета страны. Одновременно мы убеждены, что выборы не являются самоцелью, но должны быть вписаны в контекст насущно необходимых Ливии преобразований, нацеленных на достижение подлинного национального примирения, сохранение единства страны и формирование эффективных органов государственной власти.– Как в Москве оценивают достижения операции "Бархан", проводимой Францией в Сахеле и Сахаре с целью стабилизации региона? Можно ли ожидать, что Россия присоединится к этим усилиям? Как в целом Москва оценивает перспективы возможной дальнейшей эскалации в регионе, и какие усилия могут быть в этой связи инициированы со стороны международного сообщества?– Не скрою, что ситуация в Сахаро-Сахеле вызывает у нас озабоченность. В регионе не спадает уровень террористической угрозы, множатся межэтнические и межобщинные конфликты, стремительно деградирует гуманитарная ситуация. В этих условиях основные акценты должны быть сделаны на борьбе с распространением экстремистской идеологии и решении социально-экономических проблем.Дополнительным вызовом для региональной безопасности стал переворот в Мали в августе этого года. С удовлетворением отмечаем, что новые власти демонстрируют готовность к возвращению страны в конституционные рамки при поддержке Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Афросоюза.Обстановка в Сахеле находится в фокусе внимания международного сообщества и регулярно обсуждается в Совете Безопасности ООН. В Мали развернута одна из крупнейших миротворческих миссий всемирной Организации, служащая основным инструментом поддержания безопасности в стране.Следует упомянуть и антитеррористические усилия регионалов. Совместные силы стран "сахельской пятерки" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) проводят соответствующие операции на приграничных территориях. Они пользуются поддержкой "голубых касок" и французской операции "Бархан", о которой вы упомянули. В Мали СБ отводит французскому военному присутствию вспомогательную роль, что четко зафиксировано в его резолюциях.Помимо активного участия в международных усилиях в качестве постоянного члена СБ Россия предоставляет ряду стран региона военно-техническую помощь на двусторонней основе, ведет подготовку военных и полицейских кадров. Будем и дальше способствовать наращиванию потенциала вооруженных сил "сахельской пятерки" и государств Сахаро-Сахеля в интересах восстановления и поддержания мира в регионе в соответствии с принципом "африканским проблемам – африканские решения".– В прошлом году неделя высокого уровня Генассамблеи ООН из-за пандемии прошла в онлайн-формате, существует ли вероятность его сохранения в 2021 году? До сих пор не решен вопрос о проведении саммита ядерной "пятерки", насколько стороны продвинулись в вопросе его организации, и может ли он состояться в первой половине 2021 года, и в каком формате он может пройти – очном или виртуальном?– Действительно, на фоне тяжелой эпидемиологической обстановки, обусловленной пандемией коронавируса, общеполитические дебаты 75-й сессии Генассамблеи прошли в "гибридном" режиме – с трансляцией видеообращений национальных лидеров и присутствием в зале ГА ООН лишь одного члена от каждой делегации. Именно в таком формате перед участниками мероприятия 22 сентября выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.Разумеется, решение провести неделю высокого уровня при полупустом зале Генассамблеи далось нелегко, особенно принимая во внимание юбилейный характер сессии и большие надежды, которые возлагались на это, по сути, ключевое внешнеполитическое событие года. Однако в сложившихся условиях это был единственный реальный способ сохранить здоровье представителей государств-членов и сотрудников Секретариата ООН.Мы всегда говорили, что личное общение и доверительные контакты являются неотъемлемыми атрибутами дипломатической работы, которые позволяют максимально оперативно и эффективно решать острейшие международные проблемы. В этой связи хотелось бы верить, что в скором будущем, в том числе с учетом начавшейся вакцинации против коронавируса, нам удастся восстановить штатный режим работы всемирной Организации.В очном режиме должен быть организован и саммит "пятерки" постоянных членов СБ, с инициативой проведения которого выступил Путин. По нашему твердому убеждению, только такой формат позволит провести откровенный и обстоятельный обмен мнениями о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения ключевых проблем современности. В противном случае дискуссия будет во многом лишена смысла.Таким образом, мы рассчитываем, что саммит состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Совместно с партнерами уже начали согласование повестки дня и элементов возможных итоговых документов. К организационным модальностям имеем в виду перейти после того, как будут решены вопросы содержательного наполнения мероприятия.– Как вы оцениваете перспективы возвращения США в Парижское соглашение по климату и намерение добиваться новых целей и соглашений в этой сфере к ноябрю 2021 года – конференции в Глазго? Намерены ли встречаться с Джоном Керри, который номинирован на должность спецпосланника нового президента США? Существуют ли планы на достижение Россией безуглеродного статуса? К какому году это может случиться?– Возвращение или невозвращение США в Парижское соглашение – это суверенное дело конкретного государства. Со своей стороны хотел бы отметить, что Российская Федерация ответственно подходит к вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата. Мы не собираемся, как США, постоянно менять свою политику в этой сфере в угоду текущим конъюнктурным соображениям.Мировому сообществу важно сосредоточиться на выполнении уже заданных целей в области климата, а не пытаться генерировать новые, хорошо звучащие, но часто нереализуемые задачи. Россия представила в ноябре этого года свой первый национальный вклад в реализацию Парижского соглашения и намерена в дальнейшем на регулярной основе повышать уровень "климатической амбициозности" в соответствии с решениями в рамках данного международно-правового инструмента.Мы всегда открыты к диалогу со всеми партнерами, включая США. Это касается и природоохранной сферы. Российская Федерация призывает вывести климат за скобки любых политических разногласий.К сожалению, американская делегация на климатических переговорах постоянно и целенаправленно политизирует некоторые технические вопросы, внося ненужную конфронтацию. Надеемся, в дальнейшем это деструктивное поведение изменится в сторону большего конструктива и прагматизма.Что касается достижения Россией так называемого "безуглеродного статуса", а вернее, нулевого баланса выбросов и поглощения парниковых газов, то вновь подчеркну необходимость ответственного, а не декларативного подхода. Наша страна уже добилась значительного снижения выбросов, внеся без преувеличения решающий вклад в сокращение негативного влияния на атмосферу. Еще больше предстоит сделать. Конечно же, с учетом особенностей нашей страны, включая ее климат, природные факторы, леса, структуру экономики, а также необходимости дальнейшего развития.– Существует ли возможность оспаривания принятого в США "акта Родченкова", который, по сути, подменяет собой антидопинговые правила WADA? Может ли на международном уровне быть инициирован вопрос о неправомерности подобных односторонних инициатив, в том числе в рамках CAS?– В первую очередь хотел бы обратить внимание, что так называемый "акт Родченкова" является национальным законом США. Оспорить национальное законодательство любой страны с использованием международно-правовых механизмов невозможно. Основания для правового реагирования могут появиться тогда, когда будут созданы какие-либо прецеденты применения "акта Родченкова".В то же время можно и должно привлечь внимание к "проблемным" законам, подчеркнуть их несоответствие международным нормам, политизированность, задействовав различные международные инструменты. Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, "экспорт" юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы. Безусловно, резолюции Генассамблеи ООН, равно как и заключения договорных органов по итогам рассмотрения национальных докладов либо оценки спецдокладчиков Совета ООН по правам человека, носят рекомендательный характер. Однако эти важные инструменты отражают подходы большинства государств-членов ООН либо уважаемых и авторитетных экспертов в той или иной сфере. Так, ежегодно Генассамблея ООН и Совет по правам человека принимают резолюции, осуждающие применение односторонних принудительных мер, иначе говоря – санкций. Напомню, что введение санкций является прерогативой исключительно Совбеза ООН.Полагаем, что принятие таких односторонних политизированных законов, как "акт Родченкова", получит соответствующую оценку международного сообщества. Кстати, МОК и WADA уже выразили негативное отношение к нему. Что касается CAS, то как всякий суд он рассматривает иски, связанные с разрешением конкретных спортивных споров. *Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html

https://ria.ru/20201217/informatsiya-1589603616.html

https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html

https://ria.ru/20200120/1563612500.html

https://ria.ru/20200925/mali-1577774498.html

https://ria.ru/20200923/vaktsina_oon-1577632861.html

https://ria.ru/20201219/komanda-1590075038.html

https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html

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