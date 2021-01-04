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Что смотреть: новые сериалы для тех, кто уже заскучал на каникулах
Что смотреть: новые сериалы для тех, кто уже заскучал на каникулах
Минувший год оказался лучшим для ТВ-индустрии — все мы поневоле прильнули к малым экранам. На новогодние праздники многие тоже остались дома. Для тех, кто уже... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T08:00
2021-01-04T08:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Минувший год оказался лучшим для ТВ-индустрии — все мы поневоле прильнули к малым экранам. На новогодние праздники многие тоже остались дома. Для тех, кто уже успел заскучать, — самые примечательные из свежих зарубежных сериалов, а заодно и три российских."Новый папа"Продолжение "Молодого папы", наверное, нельзя считать совсем уж свежим сериалом. Но итальянский режиссер Паоло Соррентино любезно отделил первый сезон от второго другим названием. "Новый папа" — отличная возможность вспомнить: этот постановщик один такой на весь мир. В продолжении сюжета о святом католическом патриархе (Джуд Лоу) много нового и удивительного. Но главное, что там сохранились роскошная барочность и барочная роскошь, а также библейский сюжетный накал. Где смотреть: на "Амедиатеке"."Король тигров"Возможно, сильнейший документальный сериал десятилетия (но и за предыдущие годы тяжело вспомнить хоть что-то сопоставимое). Безвестный режиссер случайно обнаруживает в Америке черный рынок гигантских представителей семейства кошачьих. Он рассказывает истории нескольких главных покупателей живого товара, которые кажутся не вполне адекватными. Упоительно-мучительная сага, где смешались секс, страх, смерть и просроченные сосиски. "Король тигров" — из тех сериалов, которые стоит только включить — и не оторвешься. Где смотреть: на Netflix."Ход королевы"Такая же неожиданность, как с "Королем тигров", у интернет-гиганта Netflix случилась с игровыми сериалами. Самым примечательным оказался проект, о котором сразу и не скажешь, что это прямо-таки обязательно к просмотру. Сериал о пути к успеху выдуманной юной шахматистки в 1950-1960-е годы — где тут ждать художественной изобретательности? Это и есть главная неожиданность прошедшего года. Обычный сюжет спортивной драмы при должном шоураннерском умении превращается в уникальную сагу о борьбе с пороками, о том, как взрастить в себе талант, наконец, о женщине в мужском мире — это очень актуально.Где смотреть: на Netflix."Нормальные люди"Тихий и нарочито незрелищный сериал про обыденную жизнь и обыкновенную любовь ирландских юноши и девушки, которые все расстаются и сходятся вновь. В экранизации одноименного бестселлера писательницы-вундеркинда Салли Руни самое важное — вкрадчивая режиссерская интонация. Стандартные человеческие судьбы разворачиваются на протяжении нескольких лет, и это само по себе оказывается прекрасно. А еще здесь, пожалуй, самые красивые на ТВ постельные сцены — никакой порнографии, лишь нежнейшая эротика.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD"."Я могу уничтожить тебя"Микаэла Коэл — запомните это имя. Пока не слишком известная, но чрезвычайно отважная британка, которая сняла частично автобиографический сериал об изнасиловании. Писательница не успевает сдать черновик первой книги в издательство и решает немного отдохнуть. Позже Арабелла (главную героиню играет сама Коэл) приходит в себя и еще не осознает до конца, что же с ней произошло в ночном клубе. Клубок распутывается, и "Я могу уничтожить тебя" превращается в оглушительно мощное высказывание о том, что действительно нуждается в широком обсуждении в обществе. Где смотреть: на "Амедиатеке"."Мы те, кто мы есть"Еще одну попытку проанализировать новейшее поколение сделал режиссер Лука Гуаданьино (фильмы "Назови меня своим именем", "Суспирия") в сериале об одном чудесном лете на итальянской военной базе. Если бы Сергей Соловьев снимал шедевральные "Сто дней после детства" сегодня, они бы выглядели примерно так. Много счастья, солнца, тинейджерских терзаний и новой искренности.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv."Я знаю, что это правда"Потрясающая симфония боли, мучений и невзгод (за таким, не будем лицемерить, всегда приятно наблюдать на экране) — мини-сериал канала HBO от режиссера-сентименталиста Дерека Сиенфрэнса (фильмы "Место под соснами", "Свет в океане", "Валентинка"). История двух братьев, один из который с детства страдает шизофренией, а другой вынужден ему помогать, и в том числе из-за этого не может наладить собственную жизнь, превращается почти что в ветхозаветный эпос. Марк Руффало, всем известный как Халк в киновселенной Marvel, виртуозен сразу в двух ролях таких разных близнецов.Где смотреть: на "Амедиатеке"."Чики"Главная российская сериальная сенсация года — профеминистический проект о подругах-секс-работницах из Кабардино-Балкарии, которые хотят открыть фитнес-зал, но сталкиваются с жестокой реальностью. Российский юг оказался дивным миром, и он потрясающе выглядит на экране. Ирина Горбачева окончательно стала одной из главных отечественных актрис момента, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова прославились, а композиция Ивана Дорна превратилась в хит. Не просто сериал — большое событие. Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv."Перевал Дятлова"Восхитительно придуманный и снятый сериал об одной из величайших тайн советской эпохи. В нечетных эпизодах рассказывается о расследовании инцидента, в котором погибли девять несчастных туристов (эта сюжетная линия снята на пленку), в четных — о самом походе. Душераздирающий финал, стилизованный под классический фильм "Неотправленное письмо" Михаила Калатозова, гарантированно вышибает слезу из любого циника.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Premier."Псих"Серьезное достижение для российского мейнстрима — увлекательный и честный сериал о внутренних демонах богемных обеспеченных москвичей. "Псих" оказался лучше всех предшественников: поразительно точная главная роль театрального постановщика Константина Богомолова, складно сочиненная история от Паулины Андреевой, режиссура Федора Бондарчука, который вдруг решил перейти от зрелищных блокбастеров к камерному кино — и получилось замечательно.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv.
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Что смотреть: новые сериалы для тех, кто уже заскучал на каникулах

08:00 04.01.2021
 
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)Кадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Минувший год оказался лучшим для ТВ-индустрии — все мы поневоле прильнули к малым экранам. На новогодние праздники многие тоже остались дома. Для тех, кто уже успел заскучать, — самые примечательные из свежих зарубежных сериалов, а заодно и три российских.

"Новый папа"

© АмедиатекаКадр из сериала "Новый папа"
Кадр из сериала Новый папа
1 из 3
Кадр из сериала "Новый папа"
© Амедиатека
© Амедиатека

Джуд Лоу в сериале "Новый папа"

Кадр из сериала Новый папа
2 из 3

Джуд Лоу в сериале "Новый папа"

© Амедиатека
© Амедиатека

Джон Малкович в сериале "Новый папа"

Кадр из сериала Новый папа
3 из 3

Джон Малкович в сериале "Новый папа"

© Амедиатека
1 из 3
Кадр из сериала "Новый папа"
© Амедиатека
2 из 3

Джуд Лоу в сериале "Новый папа"

© Амедиатека
3 из 3

Джон Малкович в сериале "Новый папа"

© Амедиатека
Продолжение "Молодого папы", наверное, нельзя считать совсем уж свежим сериалом. Но итальянский режиссер Паоло Соррентино любезно отделил первый сезон от второго другим названием. "Новый папа" — отличная возможность вспомнить: этот постановщик один такой на весь мир. В продолжении сюжета о святом католическом патриархе (Джуд Лоу) много нового и удивительного. Но главное, что там сохранились роскошная барочность и барочная роскошь, а также библейский сюжетный накал.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

"Король тигров"

© Netflix (2020)Кадр из сериала "Король тигров"
Кадр из сериала Король тигров
1 из 3
Кадр из сериала "Король тигров"
© Netflix (2020)
© Netflix (2020)Кадр из сериала "Король тигров: Убийство, хаос и безумие"
Кадр из сериала Король тигров: Убийство, хаос и безумие
2 из 3
Кадр из сериала "Король тигров: Убийство, хаос и безумие"
© Netflix (2020)
© Netflix (2020)Кадр из сериала "Король тигров"
Кадр из сериала Король тигров
3 из 3
Кадр из сериала "Король тигров"
© Netflix (2020)
1 из 3
Кадр из сериала "Король тигров"
© Netflix (2020)
2 из 3
Кадр из сериала "Король тигров: Убийство, хаос и безумие"
© Netflix (2020)
3 из 3
Кадр из сериала "Король тигров"
© Netflix (2020)
Возможно, сильнейший документальный сериал десятилетия (но и за предыдущие годы тяжело вспомнить хоть что-то сопоставимое). Безвестный режиссер случайно обнаруживает в Америке черный рынок гигантских представителей семейства кошачьих. Он рассказывает истории нескольких главных покупателей живого товара, которые кажутся не вполне адекватными. Упоительно-мучительная сага, где смешались секс, страх, смерть и просроченные сосиски. "Король тигров" — из тех сериалов, которые стоит только включить — и не оторвешься.
Где смотреть: на Netflix.

"Ход королевы"

© Wonderful Films (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала Ход королевы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Wonderful Films (2020)
Кадр из сериала "Ход королевы"
Такая же неожиданность, как с "Королем тигров", у интернет-гиганта Netflix случилась с игровыми сериалами. Самым примечательным оказался проект, о котором сразу и не скажешь, что это прямо-таки обязательно к просмотру. Сериал о пути к успеху выдуманной юной шахматистки в 1950-1960-е годы — где тут ждать художественной изобретательности? Это и есть главная неожиданность прошедшего года. Обычный сюжет спортивной драмы при должном шоураннерском умении превращается в уникальную сагу о борьбе с пороками, о том, как взрастить в себе талант, наконец, о женщине в мужском мире — это очень актуально.
Где смотреть: на Netflix.

"Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)

Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал в сериале "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
1 из 3

Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал в сериале "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
© КинопоискКадр из сериала "Нормальные люди"
Кадр из сериала Нормальные люди
2 из 3
Кадр из сериала "Нормальные люди"
© Кинопоиск
© BBC Television Centre (2020)

Сцена из сериала "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
3 из 3

Сцена из сериала "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
1 из 3

Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал в сериале "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
2 из 3
Кадр из сериала "Нормальные люди"
© Кинопоиск
3 из 3

Сцена из сериала "Нормальные люди"

© BBC Television Centre (2020)
Тихий и нарочито незрелищный сериал про обыденную жизнь и обыкновенную любовь ирландских юноши и девушки, которые все расстаются и сходятся вновь. В экранизации одноименного бестселлера писательницы-вундеркинда Салли Руни самое важное — вкрадчивая режиссерская интонация. Стандартные человеческие судьбы разворачиваются на протяжении нескольких лет, и это само по себе оказывается прекрасно. А еще здесь, пожалуй, самые красивые на ТВ постельные сцены — никакой порнографии, лишь нежнейшая эротика.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".

"Я могу уничтожить тебя"

Кадр из сериала "Я могу уничтожить тебя"
Кадр из сериала Я могу уничтожить тебя - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Кадр из сериала "Я могу уничтожить тебя"
Микаэла Коэл — запомните это имя. Пока не слишком известная, но чрезвычайно отважная британка, которая сняла частично автобиографический сериал об изнасиловании. Писательница не успевает сдать черновик первой книги в издательство и решает немного отдохнуть. Позже Арабелла (главную героиню играет сама Коэл) приходит в себя и еще не осознает до конца, что же с ней произошло в ночном клубе. Клубок распутывается, и "Я могу уничтожить тебя" превращается в оглушительно мощное высказывание о том, что действительно нуждается в широком обсуждении в обществе.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

"Мы те, кто мы есть"

© Home Box Office (HBO) (2020)

Джек Дилан Грейзер в сериале "Мы те, кто мы есть"

Кадр из сериала Мы те, кто мы есть
1 из 3

Джек Дилан Грейзер в сериале "Мы те, кто мы есть"

© Home Box Office (HBO) (2020)
© Предоставлено more.tv

Хлоя Севиньи в сериале "Мы те, кто мы есть"

Кадр из фильма Мы те, кто мы есть
2 из 3

Хлоя Севиньи в сериале "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
© Home Box Office (HBO) (2020)Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"
Кадр из сериала Мы те, кто мы есть
3 из 3
Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"
© Home Box Office (HBO) (2020)
1 из 3

Джек Дилан Грейзер в сериале "Мы те, кто мы есть"

© Home Box Office (HBO) (2020)
2 из 3

Хлоя Севиньи в сериале "Мы те, кто мы есть"

© Предоставлено more.tv
3 из 3
Кадр из сериала "Мы те, кто мы есть"
© Home Box Office (HBO) (2020)
Еще одну попытку проанализировать новейшее поколение сделал режиссер Лука Гуаданьино (фильмы "Назови меня своим именем", "Суспирия") в сериале об одном чудесном лете на итальянской военной базе. Если бы Сергей Соловьев снимал шедевральные "Сто дней после детства" сегодня, они бы выглядели примерно так. Много счастья, солнца, тинейджерских терзаний и новой искренности.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv.

"Я знаю, что это правда"

Марк Руффало в сериале "Я знаю, что это правда"
Марк Руффало в сериале Я знаю, что это правда - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Марк Руффало в сериале "Я знаю, что это правда"
Потрясающая симфония боли, мучений и невзгод (за таким, не будем лицемерить, всегда приятно наблюдать на экране) — мини-сериал канала HBO от режиссера-сентименталиста Дерека Сиенфрэнса (фильмы "Место под соснами", "Свет в океане", "Валентинка"). История двух братьев, один из который с детства страдает шизофренией, а другой вынужден ему помогать, и в том числе из-за этого не может наладить собственную жизнь, превращается почти что в ветхозаветный эпос. Марк Руффало, всем известный как Халк в киновселенной Marvel, виртуозен сразу в двух ролях таких разных близнецов.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

"Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Алена Михайлова в сериале "Чики"

Кадр из сериала Чики
1 из 5

Алена Михайлова в сериале "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Кадр из сериала "Чики"

Кадр из сериала Чики
2 из 5

Кадр из сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)Кадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики
3 из 5
Кадр из сериала "Чики"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Сцена из сериала "Чики"

Кадр из сериала Чики
4 из 5

Сцена из сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Варвара Шмыкова в сериале "Чики"

Кадр из сериала Чики
5 из 5

Варвара Шмыкова в сериале "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
1 из 5

Алена Михайлова в сериале "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
2 из 5

Кадр из сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
3 из 5
Кадр из сериала "Чики"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
4 из 5

Сцена из сериала "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
5 из 5

Варвара Шмыкова в сериале "Чики"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Главная российская сериальная сенсация года — профеминистический проект о подругах-секс-работницах из Кабардино-Балкарии, которые хотят открыть фитнес-зал, но сталкиваются с жестокой реальностью. Российский юг оказался дивным миром, и он потрясающе выглядит на экране. Ирина Горбачева окончательно стала одной из главных отечественных актрис момента, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова прославились, а композиция Ивана Дорна превратилась в хит. Не просто сериал — большое событие.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv.

"Перевал Дятлова"

Восхитительно придуманный и снятый сериал об одной из величайших тайн советской эпохи. В нечетных эпизодах рассказывается о расследовании инцидента, в котором погибли девять несчастных туристов (эта сюжетная линия снята на пленку), в четных — о самом походе. Душераздирающий финал, стилизованный под классический фильм "Неотправленное письмо" Михаила Калатозова, гарантированно вышибает слезу из любого циника.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Premier.

"Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Константин Богомолов в сериале "Псих"

Кадр из сериала Псих
1 из 4

Константин Богомолов в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Елена Лядова в сериале "Псих"

Кадр из сериала Псих
2 из 4

Елена Лядова в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)

Роза Хайруллина в сериале "Псих"

Кадр из сериала Псих
3 из 4

Роза Хайруллина в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)Кадр из сериала "Псих"
Кадр из сериала Псих
4 из 4
Кадр из сериала "Псих"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
1 из 4

Константин Богомолов в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
2 из 4

Елена Лядова в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
3 из 4

Роза Хайруллина в сериале "Псих"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
4 из 4
Кадр из сериала "Псих"
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2020)
Серьезное достижение для российского мейнстрима — увлекательный и честный сериал о внутренних демонах богемных обеспеченных москвичей. "Псих" оказался лучше всех предшественников: поразительно точная главная роль театрального постановщика Константина Богомолова, складно сочиненная история от Паулины Андреевой, режиссура Федора Бондарчука, который вдруг решил перейти от зрелищных блокбастеров к камерному кино — и получилось замечательно.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv.
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря 2020, 08:00Культура
Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд
 
Культуралучшие фильмыфильмы 2020ГолливудНовый годчто посмотретьКино и сериалыПаулина АндрееваИрина ГорбачеваNetflixМарк РуффалоПаоло СоррентиноИван ДорнКонстантин БогомоловДжуд ЛоуФедор Бондарчук
 
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