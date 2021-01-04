https://ria.ru/20210104/serialy-1591199916.html

Что смотреть: новые сериалы для тех, кто уже заскучал на каникулах

Что смотреть: новые сериалы для тех, кто уже заскучал на каникулах

Минувший год оказался лучшим для ТВ-индустрии — все мы поневоле прильнули к малым экранам. На новогодние праздники многие тоже остались дома. Для тех, кто уже... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Минувший год оказался лучшим для ТВ-индустрии — все мы поневоле прильнули к малым экранам. На новогодние праздники многие тоже остались дома. Для тех, кто уже успел заскучать, — самые примечательные из свежих зарубежных сериалов, а заодно и три российских."Новый папа"Продолжение "Молодого папы", наверное, нельзя считать совсем уж свежим сериалом. Но итальянский режиссер Паоло Соррентино любезно отделил первый сезон от второго другим названием. "Новый папа" — отличная возможность вспомнить: этот постановщик один такой на весь мир. В продолжении сюжета о святом католическом патриархе (Джуд Лоу) много нового и удивительного. Но главное, что там сохранились роскошная барочность и барочная роскошь, а также библейский сюжетный накал. Где смотреть: на "Амедиатеке"."Король тигров"Возможно, сильнейший документальный сериал десятилетия (но и за предыдущие годы тяжело вспомнить хоть что-то сопоставимое). Безвестный режиссер случайно обнаруживает в Америке черный рынок гигантских представителей семейства кошачьих. Он рассказывает истории нескольких главных покупателей живого товара, которые кажутся не вполне адекватными. Упоительно-мучительная сага, где смешались секс, страх, смерть и просроченные сосиски. "Король тигров" — из тех сериалов, которые стоит только включить — и не оторвешься. Где смотреть: на Netflix."Ход королевы"Такая же неожиданность, как с "Королем тигров", у интернет-гиганта Netflix случилась с игровыми сериалами. Самым примечательным оказался проект, о котором сразу и не скажешь, что это прямо-таки обязательно к просмотру. Сериал о пути к успеху выдуманной юной шахматистки в 1950-1960-е годы — где тут ждать художественной изобретательности? Это и есть главная неожиданность прошедшего года. Обычный сюжет спортивной драмы при должном шоураннерском умении превращается в уникальную сагу о борьбе с пороками, о том, как взрастить в себе талант, наконец, о женщине в мужском мире — это очень актуально.Где смотреть: на Netflix."Нормальные люди"Тихий и нарочито незрелищный сериал про обыденную жизнь и обыкновенную любовь ирландских юноши и девушки, которые все расстаются и сходятся вновь. В экранизации одноименного бестселлера писательницы-вундеркинда Салли Руни самое важное — вкрадчивая режиссерская интонация. Стандартные человеческие судьбы разворачиваются на протяжении нескольких лет, и это само по себе оказывается прекрасно. А еще здесь, пожалуй, самые красивые на ТВ постельные сцены — никакой порнографии, лишь нежнейшая эротика.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD"."Я могу уничтожить тебя"Микаэла Коэл — запомните это имя. Пока не слишком известная, но чрезвычайно отважная британка, которая сняла частично автобиографический сериал об изнасиловании. Писательница не успевает сдать черновик первой книги в издательство и решает немного отдохнуть. Позже Арабелла (главную героиню играет сама Коэл) приходит в себя и еще не осознает до конца, что же с ней произошло в ночном клубе. Клубок распутывается, и "Я могу уничтожить тебя" превращается в оглушительно мощное высказывание о том, что действительно нуждается в широком обсуждении в обществе. Где смотреть: на "Амедиатеке"."Мы те, кто мы есть"Еще одну попытку проанализировать новейшее поколение сделал режиссер Лука Гуаданьино (фильмы "Назови меня своим именем", "Суспирия") в сериале об одном чудесном лете на итальянской военной базе. Если бы Сергей Соловьев снимал шедевральные "Сто дней после детства" сегодня, они бы выглядели примерно так. Много счастья, солнца, тинейджерских терзаний и новой искренности.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv."Я знаю, что это правда"Потрясающая симфония боли, мучений и невзгод (за таким, не будем лицемерить, всегда приятно наблюдать на экране) — мини-сериал канала HBO от режиссера-сентименталиста Дерека Сиенфрэнса (фильмы "Место под соснами", "Свет в океане", "Валентинка"). История двух братьев, один из который с детства страдает шизофренией, а другой вынужден ему помогать, и в том числе из-за этого не может наладить собственную жизнь, превращается почти что в ветхозаветный эпос. Марк Руффало, всем известный как Халк в киновселенной Marvel, виртуозен сразу в двух ролях таких разных близнецов.Где смотреть: на "Амедиатеке"."Чики"Главная российская сериальная сенсация года — профеминистический проект о подругах-секс-работницах из Кабардино-Балкарии, которые хотят открыть фитнес-зал, но сталкиваются с жестокой реальностью. Российский юг оказался дивным миром, и он потрясающе выглядит на экране. Ирина Горбачева окончательно стала одной из главных отечественных актрис момента, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова прославились, а композиция Ивана Дорна превратилась в хит. Не просто сериал — большое событие. Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv."Перевал Дятлова"Восхитительно придуманный и снятый сериал об одной из величайших тайн советской эпохи. В нечетных эпизодах рассказывается о расследовании инцидента, в котором погибли девять несчастных туристов (эта сюжетная линия снята на пленку), в четных — о самом походе. Душераздирающий финал, стилизованный под классический фильм "Неотправленное письмо" Михаила Калатозова, гарантированно вышибает слезу из любого циника.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Premier."Псих"Серьезное достижение для российского мейнстрима — увлекательный и честный сериал о внутренних демонах богемных обеспеченных москвичей. "Псих" оказался лучше всех предшественников: поразительно точная главная роль театрального постановщика Константина Богомолова, складно сочиненная история от Паулины Андреевой, режиссура Федора Бондарчука, который вдруг решил перейти от зрелищных блокбастеров к камерному кино — и получилось замечательно.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре more.tv.

https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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