https://ria.ru/20210104/ogon-1591936694.html
Момент выброса огня из-под тротуара в Петербурге попал на видео
Момент выброса огня из-под тротуара в Петербурге попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выброса огня после повреждения участка тротуара в центре Петербурга. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T08:45
2021-01-04T08:45
2021-01-04T12:08
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выброса огня после повреждения участка тротуара в центре Петербурга.На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу по пешеходному переходу. В тот момент, когда они достигают тротуара, рядом с ними внезапно поднимается пламя, но оба успевают отбежать. Остальные пешеходы меняют направление, чтобы обойти опасное место.Инцидент произошел около 19:38 мск в Центральном районе, на Садовой улице, 17, в результате короткого замыкания на силовом кабеле. Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили.
https://ria.ru/20210102/teatr-1591794129.html
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санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал
видео выброса огня после повреждения участка тротуара в центре Петербурга
.
На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу по пешеходному переходу. В тот момент, когда они достигают тротуара, рядом с ними внезапно поднимается пламя, но оба успевают отбежать. Остальные пешеходы меняют направление, чтобы обойти опасное место.
Инцидент произошел около 19:38 мск в Центральном районе, на Садовой улице, 17, в результате короткого замыкания на силовом кабеле. Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили.