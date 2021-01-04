https://ria.ru/20210104/ogon-1591936694.html

Момент выброса огня из-под тротуара в Петербурге попал на видео

Момент выброса огня из-под тротуара в Петербурге попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выброса огня после повреждения участка тротуара в центре Петербурга. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:45

2021-01-04T08:45

2021-01-04T12:08

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591936527_0:29:1344:785_1920x0_80_0_0_0179c06a0111bcfad85bec598b72be04.png

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выброса огня после повреждения участка тротуара в центре Петербурга.На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу по пешеходному переходу. В тот момент, когда они достигают тротуара, рядом с ними внезапно поднимается пламя, но оба успевают отбежать. Остальные пешеходы меняют направление, чтобы обойти опасное место.Инцидент произошел около 19:38 мск в Центральном районе, на Садовой улице, 17, в результате короткого замыкания на силовом кабеле. Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили.

https://ria.ru/20210102/teatr-1591794129.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия