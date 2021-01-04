https://ria.ru/20210104/medik-1591949046.html

Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации

Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минздрав разрешить работать без аккредитации всем выпускникам медвузов в условиях пандемии. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:45

2021-01-04T11:45

2021-01-04T11:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей миронов

справедливая россия

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минздрав разрешить работать без аккредитации всем выпускникам медвузов в условиях пандемии.Минздрав России в 2020 году вводил мораторий на проведение аккредитации выпускников медвузов."Требуем от Минздрава разрешить работать без аккредитации всем выпускникам медвузов, а не только тем, кто будет работать с COVID-19. Также требуем решить вопрос с аккредитацией до середины года, пока действует это разрешение", - приводятся слова Миронова в сообщении его пресс-службы.Он отметил, что по данным Центра защиты прав граждан, без аккредитации остались выпускники большого количества медицинских вузов в Москве и Петербурге. "Некоторые выпускники жалуются, что прошли аккредитацию, но соответствующих документов о ее прохождении им под различными предлогами не выдают", - добавил политик.Миронов подчеркнул, что в российских больницах и поликлиниках катастрофически не хватает пульмонологов, онкологов, гастроэнтерологов, хирургов и других специалистов. Одновременно выпускники медвузов, которые могли бы частично восполнить этот дефицит, не могут работать по специальности из-за моратория на аккредитацию."Исключение сделали только для тех, кто будет работать с COVID-19. Это несправедливо по отношению к выпускникам и опасно для многих россиян, нуждающихся в медицинской помощи, не связанной с коронавирусом", - считает политик.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, справедливая россия, москва, санкт-петербург, общество