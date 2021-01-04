Россия открыта к диалогу с США по теме климата, заявил Вершинин
12:01 04.01.2021 (обновлено: 14:24 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Москва, в отличие от Вашингтона, ответственно подходит к теме борьбы с изменением климата, намерена достигать новых целей в этой сфере, при этом Россия надеется, что США при новой администрации будут действовать прагматичнее, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.
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"Возвращение или невозвращение США в Парижское соглашение – это суверенное дело конкретного государства. Со своей стороны хотел бы отметить, что Российская Федерация ответственно подходит к вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата. Мы не собираемся, как США, постоянно менять свою политику в этой сфере в угоду текущим конъюнктурным соображениям", - отметил замглавы МИД РФ Вершинин, комментируя последние заявления американской стороны.
Он добавил, что Россия в ноябре 2020 года представила свой первый национальный вклад в реализацию Парижского соглашения и "намерена в дальнейшем на регулярной основе повышать уровень "климатической амбициозности" в соответствии с решениями в рамках данного международно-правового инструмента".
"Мы всегда открыты к диалогу со всеми партнерами, включая США. Это касается и природоохранной сферы. Российская Федерация призывает вывести климат за скобки любых политических разногласий. К сожалению, американская делегация на климатических переговорах постоянно и целенаправленно политизирует некоторые технические вопросы, внося ненужную конфронтацию. Надеемся, в дальнейшем это деструктивное поведение изменится в сторону большего конструктива и прагматизма", - сказал Вершинин, оценивая перспективы возможных контактов с Вашингтоном по теме климата.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
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