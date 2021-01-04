Южная Корея попросила Иран освободить задержанное судно
СЕУЛ, 4 янв – РИА Новости. Южная Корея знает о задержании своего судна Ираном в районе Хормузского пролива и уже попросила как можно скорее освободить его, а также направило в регион свой военно-морской юнит, сообщил МИД страны.
Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией. Иран подтвердил задержание южнокорейского судна из-за загрязнения воды нефтью.
Вчера, 15:47Иран объяснил задержание южнокорейского судна
По данным МИД, во второй половине дня в понедельник южнокорейское судно, перевозящее химикаты, которое плыло в водах Хормузского пролива в районе Омана, "по запросу иранских служб о расследовании" начало плыть в сторону территории Ирана.
"МИД Южной Кореи и посольство нашей страны в Иране узнали о задержании нашего судна и запросили (обеспечение – ред.) безопасности для команды корабля и скорейшее освобождения судна… На борту судна в общем 20 человек, включая пять южнокорейских граждан", - заявил МИД Южной Кореи.
"Министерство обороны, сразу же как узнало о задержании Ираном нашего торгового судна, направило в воды недалеко от Хормузского пролива подразделение Чхонхэ", - заявило минобороны Южной Кореи.
По данным МИД РК, в настоящее время подразделение Чхонхэ направляется в район происшествия инцидента, а в отношении всех судов Южной Кореи в том районе приняты "меры безопасности"
Подразделение Чхонхэ было создано военно-морским флотом Республики Корея для защиты гражданских судов у побережья Сомали от пиратов. Оно отвечает за безопасное сопровождение сотен коммерческих судов, а также спасательные операции в случае их захвата.