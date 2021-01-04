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Южная Корея попросила Иран освободить задержанное судно
Южная Корея попросила Иран освободить задержанное судно
Южная Корея знает о задержании своего судна Ираном в районе Хормузского пролива и уже попросила как можно скорее освободить его, а также направило в регион свой РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T17:37
2021-01-04T17:37
мид южной кореи
южная корея
сомали
иран
сша
в мире
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СЕУЛ, 4 янв – РИА Новости. Южная Корея знает о задержании своего судна Ираном в районе Хормузского пролива и уже попросила как можно скорее освободить его, а также направило в регион свой военно-морской юнит, сообщил МИД страны.Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией. Иран подтвердил задержание южнокорейского судна из-за загрязнения воды нефтью.По данным МИД, во второй половине дня в понедельник южнокорейское судно, перевозящее химикаты, которое плыло в водах Хормузского пролива в районе Омана, "по запросу иранских служб о расследовании" начало плыть в сторону территории Ирана."МИД Южной Кореи и посольство нашей страны в Иране узнали о задержании нашего судна и запросили (обеспечение – ред.) безопасности для команды корабля и скорейшее освобождения судна… На борту судна в общем 20 человек, включая пять южнокорейских граждан", - заявил МИД Южной Кореи."Министерство обороны, сразу же как узнало о задержании Ираном нашего торгового судна, направило в воды недалеко от Хормузского пролива подразделение Чхонхэ", - заявило минобороны Южной Кореи.По данным МИД РК, в настоящее время подразделение Чхонхэ направляется в район происшествия инцидента, а в отношении всех судов Южной Кореи в том районе приняты "меры безопасности"Подразделение Чхонхэ было создано военно-морским флотом Республики Корея для защиты гражданских судов у побережья Сомали от пиратов. Оно отвечает за безопасное сопровождение сотен коммерческих судов, а также спасательные операции в случае их захвата.
https://ria.ru/20210104/iran-1591973872.html
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южная корея
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иран
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мид южной кореи, южная корея, сомали, иран, сша, в мире

Южная Корея попросила Иран освободить задержанное судно

17:37 04.01.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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СЕУЛ, 4 янв – РИА Новости. Южная Корея знает о задержании своего судна Ираном в районе Хормузского пролива и уже попросила как можно скорее освободить его, а также направило в регион свой военно-морской юнит, сообщил МИД страны.
Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией. Иран подтвердил задержание южнокорейского судна из-за загрязнения воды нефтью.
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Иран объяснил задержание южнокорейского судна
По данным МИД, во второй половине дня в понедельник южнокорейское судно, перевозящее химикаты, которое плыло в водах Хормузского пролива в районе Омана, "по запросу иранских служб о расследовании" начало плыть в сторону территории Ирана.
"МИД Южной Кореи и посольство нашей страны в Иране узнали о задержании нашего судна и запросили (обеспечение – ред.) безопасности для команды корабля и скорейшее освобождения судна… На борту судна в общем 20 человек, включая пять южнокорейских граждан", - заявил МИД Южной Кореи.
"Министерство обороны, сразу же как узнало о задержании Ираном нашего торгового судна, направило в воды недалеко от Хормузского пролива подразделение Чхонхэ", - заявило минобороны Южной Кореи.
По данным МИД РК, в настоящее время подразделение Чхонхэ направляется в район происшествия инцидента, а в отношении всех судов Южной Кореи в том районе приняты "меры безопасности"
Подразделение Чхонхэ было создано военно-морским флотом Республики Корея для защиты гражданских судов у побережья Сомали от пиратов. Оно отвечает за безопасное сопровождение сотен коммерческих судов, а также спасательные операции в случае их захвата.
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