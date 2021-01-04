https://ria.ru/20210104/iran-1591973872.html
Иран объяснил задержание южнокорейского судна
Иран объяснил задержание южнокорейского судна
Иранские военные задержали южнокорейское судно в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:47
2021-01-04T15:47
2021-01-04T15:47
корпус стражей исламской революции
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иран
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Иранские военные задержали южнокорейское судно в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью, сообщило агентство Fars.Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией."Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали судно в водах Персидского залива, относящееся к Южной Корее, из-за загрязнений нефтью", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь, агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник отмечает, что судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж судна состоит из граждан Мьянмы, Вьетнама, Кореи и Индонезии. Они задержаны, а само судно пришвартовано в иранском портовом городе Бендер-Аббас.Дело направлено в судебные органы Ирана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/nimits-1591943651.html
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корпус стражей исламской революции, южная корея, иран, сша, в мире