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Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов

Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:18

2021-01-04T13:18

2021-01-04T13:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года."Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии Общественной палаты Российской Федерации и представить предложения о награждении инвалидов – представителей творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года. Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

https://ria.ru/20201217/protezy-1589720061.html

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россия, владимир путин, общество