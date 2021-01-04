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Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов
Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:18
2021-01-04T13:18
2021-01-04T13:27
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года."Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии Общественной палаты Российской Федерации и представить предложения о награждении инвалидов – представителей творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года. Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
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