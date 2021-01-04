Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/invalid-1591958406.html
Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов
Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:18
2021-01-04T13:27
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932743_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ca9f3667e6d5c515b35234e688b2781.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года."Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии Общественной палаты Российской Федерации и представить предложения о награждении инвалидов – представителей творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года. Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
https://ria.ru/20201217/protezy-1589720061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_733533630ce4358a25a7db7b65f78843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов

13:18 04.01.2021 (обновлено: 13:27 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения о поощрении инвалидов за достижения в творческих профессиях, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года.
"Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии Общественной палаты Российской Федерации и представить предложения о награждении инвалидов – представителей творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 февраля 2021 года. Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 15:41
Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния