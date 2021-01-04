https://ria.ru/20210104/ege-1591934423.html

Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ

Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ

В России не будет сдаваться обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку. Это следует из приказа Министерства просвещения, вступившего в... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T06:40

2021-01-04T06:40

2021-01-04T07:10

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

единый государственный экзамен (егэ)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В России не будет сдаваться обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку. Это следует из приказа Министерства просвещения, вступившего в силу 4 января, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Обязательными в документе значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике.Иностранный язык – английский, немецкий, французский, испанский или китайский – попал в список предметов, которые сдаются по выбору.Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.Ранее стало известно, что Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.С просьбой не вводить обязательные экзамены по иностранному языку в Минпросвещения ранее обратилось межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив". Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова заявляла, что считает преждевременным введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, поскольку в российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов, и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки.Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.

https://ria.ru/20201225/ege-1590930205.html

https://ria.ru/20201225/ekzameny-1590931505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, общество