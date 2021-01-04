https://ria.ru/20210104/braslet-1589500729.html

Фитнес-браслет заставит похудеть: семь популярных моделей 2021 года

Фитнес-браслет заставит похудеть: семь популярных моделей 2021 года

Пандемия и самоизоляция повлияли на физическую форму россиян. Статистика поисковых запросов показывает: многие задумались о покупке фитнес-браслета. Он поможет... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

2021-01-04T08:00

наука

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Пандемия и самоизоляция повлияли на физическую форму россиян. Статистика поисковых запросов показывает: многие задумались о покупке фитнес-браслета. Он поможет на тренировках, к тому же производители не скупятся на новые функции, полезные в "ковидную" эпоху, например измерение сатурации. На какие модели стоит обратить внимание — в обзоре РИА Новости.Xiaomi Mi Band 5Цена: 2800 рублейСерия Mi Band во многом и способствовала популяризации носимой электроники среди россиян. В пятом поколении браслетов использован старый рецепт: хороший функционал при невысокой цене — в официальном ретейле она не выше трех тысяч рублей. За эти деньги гаджет предлагает многое. Устройство оснащено датчиком сердцебиения, который довольно точно измеряет пульс, и вместе с акселерометром и гироскопом он отвечает за спортивные режимы — их несколько десятков. Mi Band 5 уведомляет о звонках, сообщениях и прочей информации из мессенджеров и соцсетей. Наконец, с браслета можно управлять плеером и спуском камеры на смартфоне. В новом поколении эти функции заметно удобнее, ведь экран немного увеличен — это AMOLED-матрица, прикрытая стеклом. Автономность хоть и не рекордная, но одного заряда хватает на 14 дней. Кстати, в продаже иногда встречается версия с NFC, но выбирать ее не стоит: в пятом поколении браслета этот чип не умеет работать при бесконтактной оплате.Samsung Galaxy Fit2Цена: 3500 рублейФитнес-браслет Samsung — один из самых доступных носимых устройств от южнокорейской компании. У гаджета 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 126 x 294 пикселей. Экран, технология энергосбережения и батарейка на 159 мАч позволяют Samsung Galaxy Fit2 работать до трех недель без подзарядки. За спортивный режим отвечают акселерометр, гироскоп и пульсометр. Последний способен мониторить сердцебиение круглосуточно, но включение опции повлияет на время автономной работы. Браслет автоматически определяет вид физической нагрузки — например, если перейти от ходьбы к бегу, сам включит нужный режим. Главным недостатком можно назвать практически полное отсутствие аксессуаров, но это, вероятно, вскоре изменится.Honor Watch ESЦена: 7000 рублейHonor Watch ES производитель относит к смарт-часам. Фактически же это устройство на границе между умными часами и браслетами. Иногда такой форм-фактор называют даже браслетом-"переростком". Выросший до 1,64 дюйма AMOLED-экран с разрешением 456x280 пикселей, конечно, выигрышно смотрится рядом с маленькими "амбразурами" дисплеев младших "коллег", но платить придется автономностью, которая у данной модели — десять дней от одной зарядки, а по отзывам пользователей — меньше недели. К привычному пульсометру добавлен модный в 2020 году пульсоксиметр, призванный измерять насыщение кислородом крови. Последний, как честно заявляют в Honor, не медицинский прибор, и к его данным не нужно относиться чересчур серьезно. В устройстве 95 режимов тренировки, много водных видов спорта — водонепроницаемость в пять атмосфер обязывает. Правда, есть вопросы к шагомеру: некоторые столкнулись с некорректным подсчетом шагов.Garmin Vivosmart 4Цена: 11 500 рублейОчень недешевое изделие от известного производителя спортивной электроники Garmin. Оснащен крохотным монохромным OLED-дисплеем, главное преимущество которого в том, что он не слепнет под прямыми лучами солнца. Но автономности такой экран не прибавил: Vivosmart 4 едва ли проработает дольше семи дней. Помимо пульсометра, пульсоксиметра Pulse Ox и акселерометра, здесь есть и непривычные сенсоры, как, например, датчик освещения или высотомер. Главная отличительная черта гаджета — поддержка ANT+, технологии для сбора и передачи данных со спортивных устройств вроде нагрудного монитора сердечного ритма или прибора по измерению кровяного давления. Спортсменам понравится и фирменное приложение Garmin, заточенное под фитнес. Вопросы только к качеству силиконового браслета, который может порваться буквально через несколько месяцев не самой напряженной эксплуатации.Huawei Band 4Цена: 1990 рублейВостребованная модель фитнес-браслета на российском рынке. Популярность обусловлена и тем, что это крайне бюджетное устройство: цена укладывается в две тысячи рублей. Компромиссы есть, но их немного. Во-первых, здесь использован IPS-дисплей, куда более прожорливый, чем AMOLED. Поэтому автономность не очень высокая: шесть дней при включенном измерении сердечного ритма. Во-вторых, шагомер, что замечают многие пользователи, склонен завышать пройденное расстояние. Наконец, ремешок часто вызывает нарекания, а покупатели с особо чувствительной кожей жалуются на раздражение. Но в Huawei Band 4 есть и интересные решения. Это один из самых бюджетных гаджетов с пульсоксиметром, и у него прямая зарядка по USB, скрытым под половинкой браслета. Идея оригинальная и, что важнее, не нарушающая влагозащиту.Amazfit Bip SЦена: 4650 рублейОбновленная версия знаменитой модели Bip от Amazfit, хита продаж 2017 года. Главный плюс этого крупного фитнес-браслета — трансрефлективный экран. Проще говоря, это матрица, похожая на те, что в электронных книгах: энергия затрачивается только на обновление графики и подсветку. Последняя часто и не нужна — при нормальном освещении изображение всегда Always-on-Display, что недоступно другим матрицам. Правда, будьте готовы к блеклым оттенкам, но экран в любом случае цветной. Оригинальный дисплей, большая батарейка и оптимизация энергопотребления сотворили чудо: Amazfit Bip S работает на одном заряде 30 или даже 40 дней. В обновленную версию включили управление музыкальным плеером и дополнительные физические активности. Кроме того, у Amazfit Bip S, несмотря на невысокую цену, встроенный GPS-модуль. То есть браслет способен писать трек пробежки или велопрогулки без участия смартфона. Кроме того, навигация добавляет и точности в отслеживании пройденного расстояния.Fitbit Charge 4Цена: 14 000 рублейПродвинутый фитнес-браслет для поклонников американской компании Fitbit. Высокая цена вообще свойственна продукции калифорнийского предприятия, и Fitbit Charge 4 — не исключение. Здесь использован дюймовый монохромный OLED-экран, но время автономной работы оставляет желать лучшего: пять-семь дней. Нижней границы пользователь достигнет, если будет включать GPS, полезный для бегунов и велосипедистов. Комплектный ремешок, в отличие от конкурентов, может быть не только силиконовым, но матерчатым или стальным. Fitbit Charge 4 получил умный будильник, который сейчас редко встречается в носимых устройствах. Он сам на основе отслеживания фаз сна принимает решение, когда разбудить хозяина, — достаточно лишь задать примерное время. Наконец, тут есть NFC, работающий вместе с Fitbit Pay, а значит, прямо с браслета можно расплачиваться в магазинах.

https://ria.ru/20201005/chasy-xiaomi-1578297290.html

https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html

https://ria.ru/20200202/1564153406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, gps, huawei technologies, гаджеты, технологии