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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210104/bezhentsy-1592006369.html
В Карабах за сутки вернулись более 180 беженцев
В Карабах за сутки вернулись более 180 беженцев
Еще более 180 беженцев вернулись в понедельник в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T21:46
2021-01-04T23:48
ситуация в нагорном карабахе
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Еще более 180 беженцев вернулись в понедельник в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России."Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 188 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 475 беженцев", - говорится в тексте бюллетеня.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире

В Карабах за сутки вернулись более 180 беженцев

21:46 04.01.2021 (обновлено: 23:48 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия
Жители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Еще более 180 беженцев вернулись в понедельник в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.
"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 188 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 475 беженцев", - говорится в тексте бюллетеня.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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