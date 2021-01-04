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В Петербурге мужчина ограбил банк
В Петербурге мужчина ограбил банк
Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который в понедельник совершил налет на отделение банка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:32
2021-01-04T15:34
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сбербанк россии
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который в понедельник совершил налет на отделение банка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около полудня в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник зашел в помещение одного из банков, где под угрозой физической расправы совершил хищение денежных средств, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.В результате инцидента пострадавших нет. Сумма похищенного уточняется, информирует ГУМВД.Как уточняет полиция, которая организовала проверку по факту налета на банк, сейчас сотрудниками ведомства "приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника".По данным ряда региональных СМИ и Telegram-каналов, из отделения Сбербанка на Сенной площади похищено около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей. Неизвестный якобы ворвался в банк в маске и угрожал сотрудникам пистолетом.
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гумвд, сбербанк россии, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина ограбил банк

15:32 04.01.2021 (обновлено: 15:34 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который в понедельник совершил налет на отделение банка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня около полудня в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник зашел в помещение одного из банков, где под угрозой физической расправы совершил хищение денежных средств, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадавших нет. Сумма похищенного уточняется, информирует ГУМВД.
Как уточняет полиция, которая организовала проверку по факту налета на банк, сейчас сотрудниками ведомства "приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника".
По данным ряда региональных СМИ и Telegram-каналов, из отделения Сбербанка на Сенной площади похищено около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей. Неизвестный якобы ворвался в банк в маске и угрожал сотрудникам пистолетом.
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ГУМВДСбербанк РоссииЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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