https://ria.ru/20210104/bank-1591972312.html

В Петербурге мужчина ограбил банк

В Петербурге мужчина ограбил банк

Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который в понедельник совершил налет на отделение банка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:32

2021-01-04T15:32

2021-01-04T15:34

гумвд

сбербанк россии

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который в понедельник совершил налет на отделение банка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Сегодня около полудня в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник зашел в помещение одного из банков, где под угрозой физической расправы совершил хищение денежных средств, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.В результате инцидента пострадавших нет. Сумма похищенного уточняется, информирует ГУМВД.Как уточняет полиция, которая организовала проверку по факту налета на банк, сейчас сотрудниками ведомства "приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника".По данным ряда региональных СМИ и Telegram-каналов, из отделения Сбербанка на Сенной площади похищено около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей. Неизвестный якобы ворвался в банк в маске и угрожал сотрудникам пистолетом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/ograblenie-1588844727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, сбербанк россии, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия