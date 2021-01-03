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Россиянам пообещали мягкий вариант зимы
Россиянам пообещали мягкий вариант зимы
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в ближайшие несколько дней. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:46
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россия
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в ближайшие несколько дней.По словам метеоролога, с понедельника столбик термометра будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Во вторник днем ожидают температуру в диапазоне от минус двух до минус трех градусов, а ночью — от минус трех до минус пяти.В среду, четверг и пятницу в дневное время ожидается около пяти-шести градусов ниже нуля, в ночное — от минус пяти до минус десяти. Тем не менее синоптик призвал не ждать резких рождественских холодов.
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россия, общество

Россиянам пообещали мягкий вариант зимы

12:46 03.01.2021 (обновлено: 14:25 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в ближайшие несколько дней.
По словам метеоролога, с понедельника столбик термометра будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Во вторник днем ожидают температуру в диапазоне от минус двух до минус трех градусов, а ночью — от минус трех до минус пяти.
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"Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее", — цитирует эксперта RT.

В среду, четверг и пятницу в дневное время ожидается около пяти-шести градусов ниже нуля, в ночное — от минус пяти до минус десяти. Тем не менее синоптик призвал не ждать резких рождественских холодов.
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