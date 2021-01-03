https://ria.ru/20210103/zima-1591884553.html

Россиянам пообещали мягкий вариант зимы

Россиянам пообещали мягкий вариант зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в ближайшие несколько дней. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T12:46

2021-01-03T12:46

2021-01-03T14:25

россия

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в ближайшие несколько дней.По словам метеоролога, с понедельника столбик термометра будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Во вторник днем ожидают температуру в диапазоне от минус двух до минус трех градусов, а ночью — от минус трех до минус пяти.В среду, четверг и пятницу в дневное время ожидается около пяти-шести градусов ниже нуля, в ночное — от минус пяти до минус десяти. Тем не менее синоптик призвал не ждать резких рождественских холодов.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

https://ria.ru/20210101/pogoda-1591758501.html

россия

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2021

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россия, общество