ЮАР ведет переговоры с Россией по вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр здравоохранения Звели Мхизе.
По словам министра, в стране рассчитывают при помощи вакцинации достичь коллективный иммунитет минимум у 67% населения – более 40 миллионов человек. Вакцину будут применять поэтапно, начиная с февраля, первыми ее получат наиболее уязвимые группы граждан.
"Мы подписали соглашения о неразглашении с различными производителями... Мы также получили условия соглашения с различными производителями и ожидаем конкретных предложений, которые нам необходимо обсудить. В некоторых из этих обсуждений я участвовал сам… велись обсуждения с Pfizer, Moderna, AstraZeneca… Johnson & Johnson... также я связывался с некоторыми представителями производителей российской вакцины и китайской", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась в Twitter минздрава республики.
В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев COVID-19 - чуть менее 1,1 миллиона, выздоровели почти 900 тысяч заболевших и скончались 29 175 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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