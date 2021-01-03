https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591925137.html

ЮАР ведет переговоры с Россией по вакцине от COVID-19

ЮАР ведет переговоры с Россией по вакцине от COVID-19

Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T21:56

2021-01-03T21:56

2021-01-03T21:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

astrazeneca

johnson & johnson

африка

юар

в мире

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр здравоохранения Звели Мхизе.По словам министра, в стране рассчитывают при помощи вакцинации достичь коллективный иммунитет минимум у 67% населения – более 40 миллионов человек. Вакцину будут применять поэтапно, начиная с февраля, первыми ее получат наиболее уязвимые группы граждан."Мы подписали соглашения о неразглашении с различными производителями... Мы также получили условия соглашения с различными производителями и ожидаем конкретных предложений, которые нам необходимо обсудить. В некоторых из этих обсуждений я участвовал сам… велись обсуждения с Pfizer, Moderna, AstraZeneca… Johnson & Johnson... также я связывался с некоторыми представителями производителей российской вакцины и китайской", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась в Twitter минздрава республики.В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев COVID-19 - чуть менее 1,1 миллиона, выздоровели почти 900 тысяч заболевших и скончались 29 175 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/alzhir-1591911578.html

россия

африка

юар

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , johnson & johnson, африка, юар, в мире