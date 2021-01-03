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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591925137.html
ЮАР ведет переговоры с Россией по вакцине от COVID-19
ЮАР ведет переговоры с Россией по вакцине от COVID-19
Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:56
2021-01-03T21:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
astrazeneca
johnson & johnson
африка
юар
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр здравоохранения Звели Мхизе.По словам министра, в стране рассчитывают при помощи вакцинации достичь коллективный иммунитет минимум у 67% населения – более 40 миллионов человек. Вакцину будут применять поэтапно, начиная с февраля, первыми ее получат наиболее уязвимые группы граждан."Мы подписали соглашения о неразглашении с различными производителями... Мы также получили условия соглашения с различными производителями и ожидаем конкретных предложений, которые нам необходимо обсудить. В некоторых из этих обсуждений я участвовал сам… велись обсуждения с Pfizer, Moderna, AstraZeneca… Johnson &amp; Johnson... также я связывался с некоторыми представителями производителей российской вакцины и китайской", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась в Twitter минздрава республики.В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев COVID-19 - чуть менее 1,1 миллиона, выздоровели почти 900 тысяч заболевших и скончались 29 175 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , johnson & johnson, африка, юар, в мире

ЮАР ведет переговоры с Россией по вакцине от COVID-19

21:56 03.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр здравоохранения Звели Мхизе.
По словам министра, в стране рассчитывают при помощи вакцинации достичь коллективный иммунитет минимум у 67% населения – более 40 миллионов человек. Вакцину будут применять поэтапно, начиная с февраля, первыми ее получат наиболее уязвимые группы граждан.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
Вчера, 18:10
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"Мы подписали соглашения о неразглашении с различными производителями... Мы также получили условия соглашения с различными производителями и ожидаем конкретных предложений, которые нам необходимо обсудить. В некоторых из этих обсуждений я участвовал сам… велись обсуждения с Pfizer, Moderna, AstraZenecaJohnson & Johnson... также я связывался с некоторыми представителями производителей российской вакцины и китайской", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась в Twitter минздрава республики.
В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев COVID-19 - чуть менее 1,1 миллиона, выздоровели почти 900 тысяч заболевших и скончались 29 175 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыAstraZenecaJohnson & JohnsonАфрикаЮАРВ мире
 
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