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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210103/tramp-1591865676.html
Жириновский рассказал о "последнем шансе" для Трампа
Жириновский рассказал о "последнем шансе" для Трампа
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T08:27
2021-01-03T14:33
вакцина "спутник v"
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
лдпр
джо байден
владимир жириновский
сша
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на территории страны."США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат", — написал политик в Telegram-канале.Жириновский предположил, что Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов."И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента", — добавил лидер ЛДПР.Также Жириновский рекомендовал Трампу все-таки сделать прививку: если понадобится, ему даже могут выслать "Спутник V"."Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет", — подытожил политик.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
https://ria.ru/20210102/shestvie-1591809084.html
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вакцина "спутник v", дональд трамп, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский рассказал о "последнем шансе" для Трампа

08:27 03.01.2021 (обновлено: 14:33 03.01.2021)
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© REUTERS / Cheriss May
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на территории страны.
"США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат", — написал политик в Telegram-канале.
Жириновский предположил, что Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов.
"И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента", — добавил лидер ЛДПР.
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Также Жириновский рекомендовал Трампу все-таки сделать прививку: если понадобится, ему даже могут выслать "Спутник V".
"Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет", — подытожил политик.
По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
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Выборы президента США — 2020Вакцина "Спутник V"Дональд ТрампЛДПРДжо БайденВладимир ЖириновскийСШАВ мире
 
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