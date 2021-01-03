https://ria.ru/20210103/tramp-1591865676.html

Жириновский рассказал о "последнем шансе" для Трампа

Жириновский рассказал о "последнем шансе" для Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:27

2021-01-03T08:27

2021-01-03T14:33

вакцина "спутник v"

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

лдпр

джо байден

владимир жириновский

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fd39e15451c97edc921d3557f0bcd9.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на территории страны."США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат", — написал политик в Telegram-канале.Жириновский предположил, что Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов."И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента", — добавил лидер ЛДПР.Также Жириновский рекомендовал Трампу все-таки сделать прививку: если понадобится, ему даже могут выслать "Спутник V"."Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет", — подытожил политик.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.

https://ria.ru/20210102/shestvie-1591809084.html

https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591795817.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", дональд трамп, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, в мире