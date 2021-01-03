Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/strelba-1591857256.html
РЕН ТВ: в Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
РЕН ТВ: в Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
Сотрудники полиции задержали 35 человек для выяснения обстоятельств массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T00:55
2021-01-03T00:55
россия
москва
стрельба
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 35 человек для выяснения обстоятельств массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.По информации телеканала, инцидент произошел утром 1 января на Уральской улице. На место случившегося прибыли стражи порядка после жалобы местных жителей на потасовку с участием толпы. Там обнаружили следы крови. Утверждается, что речь идет о полусотне человек.На момент приезда полицейских участники конфликта успели разбежаться. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что на месте происшествия находилось три автомобиля — два из них удалось найти.Кроме того, полицейским удалось задержать участника драки, стрелявшего из автомата. Оружие оказалось охолощенным.По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора во время празднования Нового года. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20201226/moskva-siti-1591067498.html
https://ria.ru/20200727/1574963574.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, стрельба, происшествия

РЕН ТВ: в Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой

00:55 03.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 35 человек для выяснения обстоятельств массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, инцидент произошел утром 1 января на Уральской улице. На место случившегося прибыли стражи порядка после жалобы местных жителей на потасовку с участием толпы. Там обнаружили следы крови. Утверждается, что речь идет о полусотне человек.
На момент приезда полицейских участники конфликта успели разбежаться. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что на месте происшествия находилось три автомобиля — два из них удалось найти.
Появилось видео драки посетителей ресторана в Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 19:24
Появилось видео драки посетителей ресторана в "Москва-Сити"
Кроме того, полицейским удалось задержать участника драки, стрелявшего из автомата. Оружие оказалось охолощенным.
По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора во время празднования Нового года. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 10:10
В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек
 
РоссияМоскваСтрельбаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19
15:25Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
15:24В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
15:23В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек
15:14Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
15:09В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки
15:08Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
15:07Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
15:02Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
14:53В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
14:52Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:49В США начнут продавать УАЗ "Патриот"
14:43Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
14:37Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
14:24Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
14:23Израиль завершил поставку США системы ПВО "Железный купол"
14:20В Туве восемь человек погибли в ДТП
14:15В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
13:59Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
13:43Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
Лента новостейМолния