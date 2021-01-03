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РЕН ТВ: в Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
РЕН ТВ: в Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
Сотрудники полиции задержали 35 человек для выяснения обстоятельств массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T00:55
2021-01-03T00:55
2021-01-03T00:55
россия
москва
стрельба
происшествия
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В Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 35 человек для выяснения обстоятельств массового конфликта со стрельбой на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.По информации телеканала, инцидент произошел утром 1 января на Уральской улице. На место случившегося прибыли стражи порядка после жалобы местных жителей на потасовку с участием толпы. Там обнаружили следы крови. Утверждается, что речь идет о полусотне человек.На момент приезда полицейских участники конфликта успели разбежаться. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что на месте происшествия находилось три автомобиля — два из них удалось найти.Кроме того, полицейским удалось задержать участника драки, стрелявшего из автомата. Оружие оказалось охолощенным.По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора во время празднования Нового года. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.
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россия, москва, стрельба, происшествия
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали 35 человек для выяснения обстоятельств массового конфликта со стрельбой
на востоке Москвы
, сообщает РЕН ТВ
.
По информации телеканала, инцидент произошел утром 1 января на Уральской улице. На место случившегося прибыли стражи порядка после жалобы местных жителей на потасовку с участием толпы. Там обнаружили следы крови. Утверждается, что речь идет о полусотне человек.
На момент приезда полицейских участники конфликта успели разбежаться. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что на месте происшествия находилось три автомобиля — два из них удалось найти.
Кроме того, полицейским удалось задержать участника драки, стрелявшего из автомата. Оружие оказалось охолощенным.
По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора во время празднования Нового года. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.