https://ria.ru/20210103/snegurochka-1591381525.html

Она звалась Снегурочкой: такие разные новогодние образы

Она звалась Снегурочкой: такие разные новогодние образы

Сначала она была маленькой девочкой и внучкой Деда Мороза, потом, под влиянием литературного образа Снегурочки, подросла и стала помощницей волшебника, со... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T09:00

2021-01-03T09:00

2021-01-03T09:00

новый год—2021

вднх

роев ручей

снегурочка

новый год

москва

лос-анджелес

геленджик

сеул

колорадо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591363426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_308fd237d0f1ec82e93d0338b82192f4.jpg

Сначала она была маленькой девочкой и внучкой Деда Мороза, потом, под влиянием литературного образа Снегурочки, подросла и стала помощницей волшебника, со временем и вовсе почувствовала себя самостоятельной, отделилась от наставника и отправилась веселиться в компании друзей. Трансформации новогоднего персонажа — в фотоленте Ria.ru.

москва

лос-анджелес

геленджик

сеул

колорадо

сочи

сидней

техас

красноярск

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вднх, роев ручей, снегурочка, новый год, москва, лос-анджелес, геленджик, сеул, колорадо, сочи, сидней, техас, красноярск, рыбинск, фото, фото