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Новый год—2021
https://ria.ru/20210103/snegurochka-1591381525.html
Она звалась Снегурочкой: такие разные новогодние образы
Она звалась Снегурочкой: такие разные новогодние образы
Сначала она была маленькой девочкой и внучкой Деда Мороза, потом, под влиянием литературного образа Снегурочки, подросла и стала помощницей волшебника, со... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T09:00
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новый год—2021
вднх
роев ручей
снегурочка
новый год
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Сначала она была маленькой девочкой и внучкой Деда Мороза, потом, под влиянием литературного образа Снегурочки, подросла и стала помощницей волшебника, со временем и вовсе почувствовала себя самостоятельной, отделилась от наставника и отправилась веселиться в компании друзей. Трансформации новогоднего персонажа — в фотоленте Ria.ru.
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вднх, роев ручей, снегурочка, новый год, москва, лос-анджелес, геленджик, сеул, колорадо, сочи, сидней, техас, красноярск, рыбинск, фото, фото

Она звалась Снегурочкой: такие разные новогодние образы

09:00 03.01.2021
 
Читать ria.ru в
Сначала она была маленькой девочкой и внучкой Деда Мороза, потом, под влиянием литературного образа Снегурочки, подросла и стала помощницей волшебника, со временем и вовсе почувствовала себя самостоятельной, отделилась от наставника и отправилась веселиться в компании друзей. Трансформации новогоднего персонажа — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Peter Parks

В Южном полушарии Земли, как известно, все наоборот: Рождество летом и елка на пляже. Но без Снегурочки праздник не праздник даже здесь.

Девушки фотографируются у рождественской ели, установленной на пляже в Сиднее, Австралия
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В Южном полушарии Земли, как известно, все наоборот: Рождество летом и елка на пляже. Но без Снегурочки праздник не праздник даже здесь.

© AFP 2020 / Peter Parks
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Снегурочке из Рыбинска, пришедшей на праздник "Нашествие Дедов Морозов", не страшен даже лютый холод. Наш человек.

Участница праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
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Снегурочке из Рыбинска, пришедшей на праздник "Нашествие Дедов Морозов", не страшен даже лютый холод. Наш человек.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© AFP 2020 / Chris Delmas

Помощница Санта-Клауса из Лос-Анджелеса предпочитает теплый климат и наслаждается видом на город с воды.

Девушка на SUP-серфе в Лос-Анджелесе, Калифорния
3 из 15

Помощница Санта-Клауса из Лос-Анджелеса предпочитает теплый климат и наслаждается видом на город с воды.

© AFP 2020 / Chris Delmas
© AP Photo / Michael Ainsworth

Чирлидеры команды "Даллас Ковбойз" выступают в перерыве футбольного матча НФЛ.

Чирлидерши команды Даллас Ковбойз во время футбольного матча НФЛ
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Чирлидеры команды "Даллас Ковбойз" выступают в перерыве футбольного матча НФЛ.

© AP Photo / Michael Ainsworth
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

"Ап! И тигры у ног моих сели". Ну, или не тигры... Зоолог в костюме Снегурочки вешает на елку фрукты и овощи в вольере белой медведицы Урсулы в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

Зоолог зоопарка Влада Запольская в костюме Снегурочки вешает на новогоднюю ёлку фрукты и овощи в вольере белой медведицы Урсулы в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
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"Ап! И тигры у ног моих сели". Ну, или не тигры... Зоолог в костюме Снегурочки вешает на елку фрукты и овощи в вольере белой медведицы Урсулы в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Soe Zeya Tun

Девушка в костюме Санта-Клауса встречает праздник в Бангкоке.

Девушка в костюме Санта-Клауса в Бангкоке, Таиланд
6 из 15

Девушка в костюме Санта-Клауса встречает праздник в Бангкоке.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Участники яхт-клуба "Шкипер" в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отмечают окончание яхтенного сезона 2020 и плывут навстречу Новому году в Красноярском крае.

Члены яхт-клуба Шкипер в костюмах Деда Мороза и Снегурочки участвуют в последнем выходе 2020 года парусной яхты Виктор в акваторию Енисея, чтобы отметить окончание яхтенного сезона и встречу Нового года в Красноярском крае
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Участники яхт-клуба "Шкипер" в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отмечают окончание яхтенного сезона 2020 и плывут навстречу Новому году в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Праздничное шествие на фестивале-конкурсе "Народный Дед Мороз" в Сочи.

Участницы фестиваля-конкурса Народный Дед Мороз во время праздничного шествия в Сочи
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Праздничное шествие на фестивале-конкурсе "Народный Дед Мороз" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Участница новогоднего карнавала в Геленджике.

Участница новогоднего костюмированного карнавала в Геленджике
9 из 15

Участница новогоднего карнавала в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018" в костюмах Снегурочек

Участницы конкурса красоты Мисс Москва 2018. В центре: Яна Звязко
10 из 15

Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018" в костюмах Снегурочек

© РИА Новости / Антон Денисов
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© AP Photo / Ahn Young-joon

Дайверы в костюмах Санта-Клауса и его помощниц во время рождественского мероприятия в Сеуле.

Дайверы, одетые в костюмы Санта-Клауса во время мероприятия в аквариуме Coex в Сеуле, Южная Корея
11 из 15

Дайверы в костюмах Санта-Клауса и его помощниц во время рождественского мероприятия в Сеуле.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.

Участники фестиваля-конкурса Народный Дед Мороз во время праздничного шествия в Сочи
12 из 15

Участники фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© AFP 2020 / Getty Images/Matthew Stockman

Черлидеры выступают на матче денверских "Бронкос" и детройтских "Львов".

Черлидерша во время матча денверских Бронкос и детройтских Львов
13 из 15

Черлидеры выступают на матче денверских "Бронкос" и детройтских "Львов".

© AFP 2020 / Getty Images/Matthew Stockman
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.

Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.
14 из 15

Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Снегурочки на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске.

Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в спортивно-зрелищном комплексе Платинум Арена Красноярск
15 из 15

Снегурочки на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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