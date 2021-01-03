Она звалась Снегурочкой: такие разные новогодние образы
В Южном полушарии Земли, как известно, все наоборот: Рождество летом и елка на пляже. Но без Снегурочки праздник не праздник даже здесь.
В Южном полушарии Земли, как известно, все наоборот: Рождество летом и елка на пляже. Но без Снегурочки праздник не праздник даже здесь.
Снегурочке из Рыбинска, пришедшей на праздник "Нашествие Дедов Морозов", не страшен даже лютый холод. Наш человек.
Снегурочке из Рыбинска, пришедшей на праздник "Нашествие Дедов Морозов", не страшен даже лютый холод. Наш человек.
Помощница Санта-Клауса из Лос-Анджелеса предпочитает теплый климат и наслаждается видом на город с воды.
Помощница Санта-Клауса из Лос-Анджелеса предпочитает теплый климат и наслаждается видом на город с воды.
Чирлидеры команды "Даллас Ковбойз" выступают в перерыве футбольного матча НФЛ.
Чирлидеры команды "Даллас Ковбойз" выступают в перерыве футбольного матча НФЛ.
"Ап! И тигры у ног моих сели". Ну, или не тигры... Зоолог в костюме Снегурочки вешает на елку фрукты и овощи в вольере белой медведицы Урсулы в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
"Ап! И тигры у ног моих сели". Ну, или не тигры... Зоолог в костюме Снегурочки вешает на елку фрукты и овощи в вольере белой медведицы Урсулы в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Девушка в костюме Санта-Клауса встречает праздник в Бангкоке.
Участники яхт-клуба "Шкипер" в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отмечают окончание яхтенного сезона 2020 и плывут навстречу Новому году в Красноярском крае.
Участники яхт-клуба "Шкипер" в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отмечают окончание яхтенного сезона 2020 и плывут навстречу Новому году в Красноярском крае.
Праздничное шествие на фестивале-конкурсе "Народный Дед Мороз" в Сочи.
Праздничное шествие на фестивале-конкурсе "Народный Дед Мороз" в Сочи.
Участница новогоднего карнавала в Геленджике.
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018" в костюмах Снегурочек
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018" в костюмах Снегурочек
Дайверы в костюмах Санта-Клауса и его помощниц во время рождественского мероприятия в Сеуле.
Дайверы в костюмах Санта-Клауса и его помощниц во время рождественского мероприятия в Сеуле.
Участники фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.
Участники фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.
Черлидеры выступают на матче денверских "Бронкос" и детройтских "Львов".
Черлидеры выступают на матче денверских "Бронкос" и детройтских "Львов".
Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.
Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.
Снегурочки на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске.
Снегурочки на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске.