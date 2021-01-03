Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
05:03 03.01.2021 (обновлено: 05:18 03.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы во время выполнения задач по разминированию местности в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России обнаружили и обезвредили свыше 16 тысяч взрывоопасных предметов на более чем 400 гектаров территории в Нагорном Карабахе, сообщает оборонное ведомство.
"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 400 гектаров местности, около 151 километра дорог, 617 строений, из них — 22 социально-значимых объекта. Обнаружено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов", — отмечает Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что миротворцы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6", позволяющие поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды. Обнаруженные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне, а неподлежащие эвакуации уничтожают на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.