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Улетевшего отдыхать в США Прусикина ужаснули толпы на улицах Майами
Улетевшего отдыхать в США Прусикина ужаснули толпы на улицах Майами
Фронтмен питерской группы Little big Илья Прусикин, который улетел на отдых в Майами (США), продемонстрировал в сторис Instagram толпы людей, прогуливающихся по РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T23:26
2021-01-03T23:26
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Фронтмен питерской группы Little big Илья Прусикин, который улетел на отдых в Майами (США), продемонстрировал в сторис Instagram толпы людей, прогуливающихся по улицам города. Прусикина и его товарищей хоть и ужаснуло огромное количество людей на улице, но это не помешало отдохнуть в местном баре за коктейлями. В США ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается самой тяжелой в мире. Америка стоит на первом месте по количеству заболевших. С начала пандемии, которую ВОЗ объявила в марте прошлого года, COVID-19 заболело более 20,9 миллиона человек. В середине декабря в США стартовала вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, через несколько дней В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna.
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софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, знаменитости, звезды, новости - туризм, сша

Улетевшего отдыхать в США Прусикина ужаснули толпы на улицах Майами

23:26 03.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Фронтмен питерской группы Little big Илья Прусикин, который улетел на отдых в Майами (США), продемонстрировал в сторис Instagram толпы людей, прогуливающихся по улицам города.
© Фото : iliyaprusikin Скрин сторис из инстаграма фронтмена группы Little big Ильи Прусикина
Скрин сторис из инстаграма фронтмена группы Little big Ильи Прусикина
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма фронтмена группы Little big Ильи Прусикина
© Фото : iliyaprusikin
© Фото : iliyaprusikinСкрин сторис из инстаграма фронтемена группы Little big Ильи Прусикин
Скрин сторис из инстаграма фронтемена группы Little big Ильи Прусикин
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма фронтемена группы Little big Ильи Прусикин
© Фото : iliyaprusikin
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма фронтмена группы Little big Ильи Прусикина
© Фото : iliyaprusikin
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма фронтемена группы Little big Ильи Прусикин
© Фото : iliyaprusikin

"Такое ощущение, что американцы не знают, что такое пандемия. Просто жесть", — поделился впечатлениями музыкант.

Прусикина и его товарищей хоть и ужаснуло огромное количество людей на улице, но это не помешало отдохнуть в местном баре за коктейлями.
В США ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается самой тяжелой в мире. Америка стоит на первом месте по количеству заболевших. С начала пандемии, которую ВОЗ объявила в марте прошлого года, COVID-19 заболело более 20,9 миллиона человек.
В середине декабря в США стартовала вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, через несколько дней В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna.
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ТуризмСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)Little BigЗнаменитостизвездыНовости - ТуризмСША
 
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