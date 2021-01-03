https://ria.ru/20210103/prusikin-1591885044.html

Улетевшего отдыхать в США Прусикина ужаснули толпы на улицах Майами

Улетевшего отдыхать в США Прусикина ужаснули толпы на улицах Майами

Фронтмен питерской группы Little big Илья Прусикин, который улетел на отдых в Майами (США), продемонстрировал в сторис Instagram толпы людей, прогуливающихся по РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T23:26

2021-01-03T23:26

2021-01-03T23:26

туризм

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Фронтмен питерской группы Little big Илья Прусикин, который улетел на отдых в Майами (США), продемонстрировал в сторис Instagram толпы людей, прогуливающихся по улицам города. Прусикина и его товарищей хоть и ужаснуло огромное количество людей на улице, но это не помешало отдохнуть в местном баре за коктейлями. В США ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается самой тяжелой в мире. Америка стоит на первом месте по количеству заболевших. С начала пандемии, которую ВОЗ объявила в марте прошлого года, COVID-19 заболело более 20,9 миллиона человек. В середине декабря в США стартовала вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, через несколько дней В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna.

https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591777494.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, знаменитости, звезды, новости - туризм, сша