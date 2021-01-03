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Помпео назвал политику администрации Трампа к России самой жесткой
Помпео назвал политику администрации Трампа к России самой жесткой
Госсекретарь США Майк Помпео предложил в Twitter "поговорить о России" и жесткой политике Вашингтона в отношении Москвы. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T19:29
2021-01-03T20:27
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео предложил в Twitter "поговорить о России" и жесткой политике Вашингтона в отношении Москвы."Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы", — заявил он, призвав американцев посмотреть на факты.Помпео отметил, что с 2017 года при Дональде Трампе Белый дом ввел санкции против более чем 365 "целей" в России. Он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон признал "Русское имперское движение" террористической организацией.Кроме того, госсекретарь назвал "глупой" кнопку "перезагрузки отношений", которую в 2009 году Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову."США намерены поддерживать своих друзей, а не баловать Москву", — добавил он.Как отметил Помпео, американский сланцевый газ — это "лучший способ надавить на Путина". По его словам, Соединенные Штаты развивают нефтегазовую промышленность, чтобы подорвать возможность России "использовать энергетику в качестве оружия". Госсекретарь не уточнил, о чем идет речь.Он подчеркнул, что США модернизировали свои вооруженные силы и вложили в них большие средства. При этом Россия знает, что "не может соперничать с американской огневой мощью", считает Помпео.Американские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Ранее госсекретарь уже называл Москву главным врагом Вашингтона. В России тогда отметили, что подобные высказывания не помогут решить внутренние американские проблемы, а поведение Помпео сравнили с "антироссийской горячкой".
https://ria.ru/20201229/bayden-1591315120.html
https://ria.ru/20201216/pompeo-1589517887.html
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россия, майк помпео, сша, соцсети, в мире, экономика

Помпео назвал политику администрации Трампа к России самой жесткой

19:29 03.01.2021 (обновлено: 20:27 03.01.2021)
 
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео предложил в Twitter "поговорить о России" и жесткой политике Вашингтона в отношении Москвы.
"Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы", — заявил он, призвав американцев посмотреть на факты.
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Помпео отметил, что с 2017 года при Дональде Трампе Белый дом ввел санкции против более чем 365 "целей" в России. Он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон признал "Русское имперское движение" террористической организацией.
Кроме того, госсекретарь назвал "глупой" кнопку "перезагрузки отношений", которую в 2009 году Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову.
"США намерены поддерживать своих друзей, а не баловать Москву", — добавил он.
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Как отметил Помпео, американский сланцевый газ — это "лучший способ надавить на Путина". По его словам, Соединенные Штаты развивают нефтегазовую промышленность, чтобы подорвать возможность России "использовать энергетику в качестве оружия". Госсекретарь не уточнил, о чем идет речь.
Он подчеркнул, что США модернизировали свои вооруженные силы и вложили в них большие средства. При этом Россия знает, что "не может соперничать с американской огневой мощью", считает Помпео.
Американские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Ранее госсекретарь уже называл Москву главным врагом Вашингтона. В России тогда отметили, что подобные высказывания не помогут решить внутренние американские проблемы, а поведение Помпео сравнили с "антироссийской горячкой".
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