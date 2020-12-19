https://ria.ru/20201219/ssha-1589999562.html

Помпео назвал Россию врагом США

Помпео назвал Россию врагом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:11

2020-12-19T06:11

2020-12-19T07:02

россия

майк помпео

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_4aaa00b4bd3c857dca9a11bdde06d8c4.jpg

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки.Обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом. Сам Помпео ранее на этой неделе называл Россию "реальным вызовом" США.Госсекретарь напомнил о появившихся в американских СМИ сообщениях о том, что Россия якобы причастна к недавним кибератакам. "Мы очень долго видели подобное - использование ассиметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить", - добавил Помпео. Он также заявил, что российское руководство является "реальным риском для тех, кто любит свободу". При этом Помпео добавил, что, не желая преуменьшать опасность со стороны России, он считает Китай более важной, "экзистенциальной" угрозой США.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также говорилось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес Москвы безосновательными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201219/konsulstva-1589997378.html

https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589970773.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сша, в мире