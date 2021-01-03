https://ria.ru/20210103/peterburg-1591922433.html

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

Участок тротуара в центре Петербурга повредился после короткого замыкания на силовом кабеле с последующим выбросом пламени, сообщает городское управление МЧС... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T21:05

2021-01-03T21:05

2021-01-03T21:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленэнерго

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Участок тротуара в центре Петербурга повредился после короткого замыкания на силовом кабеле с последующим выбросом пламени, сообщает городское управление МЧС России.Как отмечает ведомство, около 19:38 мск поступило сообщение о взрыве в Центральном районе, на Садовой улице, 17."По прибытии установлено, что произошло, предположительно, короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра", — говорится в сообщении.Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили, уточняет ГУ МЧС.Приезда специалистов ПАО "Россети Ленэнерго" ожидают в ближайшее время.

https://realty.ria.ru/20201203/kollektor-1587499518.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленэнерго, санкт-петербург, происшествия