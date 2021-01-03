https://ria.ru/20210103/peterburg-1591922433.html
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
Участок тротуара в центре Петербурга повредился после короткого замыкания на силовом кабеле с последующим выбросом пламени, сообщает городское управление МЧС... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:05
2021-01-03T21:05
2021-01-03T21:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленэнерго
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Участок тротуара в центре Петербурга повредился после короткого замыкания на силовом кабеле с последующим выбросом пламени, сообщает городское управление МЧС России.Как отмечает ведомство, около 19:38 мск поступило сообщение о взрыве в Центральном районе, на Садовой улице, 17."По прибытии установлено, что произошло, предположительно, короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра", — говорится в сообщении.Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили, уточняет ГУ МЧС.Приезда специалистов ПАО "Россети Ленэнерго" ожидают в ближайшее время.
https://realty.ria.ru/20201203/kollektor-1587499518.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленэнерго, санкт-петербург, происшествия