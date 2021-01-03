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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210103/otstavka-1591897181.html
Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщила в воскресенье служба печати... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:14
2021-01-03T15:17
религия и мировоззрение
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
александр лукашенко
белоруссия
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ВАТИКАН, 3 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.Одновременно понтифик назначил апостольским администратором этой архиепархии монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права, в соответствии с которым любой епископ должен подавать папе Римскому прошение об отставке, после чего понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. Кондрусевичу в воскресенье, 3 января, исполнилось 75 лет.Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии РИА Новости сообщили, что Кондрусевич, который ранее не мог вернуться домой из Польши, приехал в страну.Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. В этот же день посольство Ватикана в Минске сообщило, что получило уведомление о возможности главы белорусских католиков беспрепятственно вернуться в страну.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.
https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), александр лукашенко, белоруссия

Папа римский принял отставку главы белорусских католиков

15:14 03.01.2021 (обновлено: 15:17 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей АлександровАрхиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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ВАТИКАН, 3 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.
Одновременно понтифик назначил апостольским администратором этой архиепархии монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.
Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права, в соответствии с которым любой епископ должен подавать папе Римскому прошение об отставке, после чего понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. Кондрусевичу в воскресенье, 3 января, исполнилось 75 лет.
Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии РИА Новости сообщили, что Кондрусевич, который ранее не мог вернуться домой из Польши, приехал в страну.
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30 сентября 2020, 11:52Протесты в Белоруссии
Белорусские католики отрицают, что их использует Запад
Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. В этот же день посольство Ватикана в Минске сообщило, что получило уведомление о возможности главы белорусских католиков беспрепятственно вернуться в страну.
Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 16:01Религия и мировоззрение
Лукашенко поручил пресекать действия во вред стране религиозных деятелей
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Александр ЛукашенкоБелоруссия
 
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