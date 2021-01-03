https://ria.ru/20210103/otstavka-1591897181.html

Папа римский принял отставку главы белорусских католиков

Папа римский принял отставку главы белорусских католиков

Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщила в воскресенье служба печати... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:14

2021-01-03T15:14

2021-01-03T15:17

религия и мировоззрение

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/92483/28/924832888_0:201:2143:1406_1920x0_80_0_0_ce565afbf27432ad488b7b7e746aadd5.jpg

ВАТИКАН, 3 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.Одновременно понтифик назначил апостольским администратором этой архиепархии монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права, в соответствии с которым любой епископ должен подавать папе Римскому прошение об отставке, после чего понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. Кондрусевичу в воскресенье, 3 января, исполнилось 75 лет.Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии РИА Новости сообщили, что Кондрусевич, который ранее не мог вернуться домой из Польши, приехал в страну.Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. В этот же день посольство Ватикана в Минске сообщило, что получило уведомление о возможности главы белорусских католиков беспрепятственно вернуться в страну.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.

https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html

https://ria.ru/20201221/lukashenko-1590244506.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), александр лукашенко, белоруссия