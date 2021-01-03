https://ria.ru/20210103/onischenko-1591888187.html
Онищенко прокомментировал прогноз первооткрывателя Эболы о "болезни X"
Онищенко прокомментировал прогноз первооткрывателя Эболы о "болезни X"
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении в Конго признаков распространения нового смертельного заболевания. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T13:40
2021-01-03T13:40
2021-01-03T15:54
коронавирус covid-19
вирус эбола
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
демократическая республика конго
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные об обнаружении в Конго признаков распространения нового смертельного заболевания.По его словам, ученому стоило сделать свое заявление в профессиональном сообществе.Онищенко отметил, что появление новых инфекций является "неизбежным процессом эволюции".Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог обнаружить вирус Эболы в 1976 году, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний. Ученый не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.
https://ria.ru/20200513/1571395459.html
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коронавирус covid-19, вирус эбола, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, демократическая республика конго, в мире