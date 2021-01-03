https://ria.ru/20210103/lyashko-1591903776.html

Медведчук назвал заявления Минздрава Украины о российской вакцине трепом

Медведчук назвал заявления Минздрава Украины о российской вакцине трепом

Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V" не имеет ничего... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:29

2021-01-03T16:29

2021-01-03T17:15

распространение нового коронавируса

виктор ляшко

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V" не имеет ничего общего с медициной, считает глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Ранее Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований."Заявление главного санврача Украины, точнее "недоразумения от медицины" Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать "Спутник V", поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии в воскресенье.Он подчеркнул, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин: это планируют сделать только к 2022 или 2023 году."Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий", - подытожил политик.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591862446.html

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html

киев

украина

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виктор ляшко, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, киев, украина, в мире