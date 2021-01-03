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В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла в Ленинградской области в разговоре с РИА Новости назвала бредом информацию о РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:24
2021-01-03T15:24
2021-01-03T15:55
религия и мировоззрение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла в Ленинградской области в разговоре с РИА Новости назвала бредом информацию о том, что в учреждении вместо восковых свечей продают макароны.На выходных в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации о 82-летней жительнице Гатчины, которая в декабре приобрела в этом соборе 30 церковных свечей. Перед Новым годом, когда в доме женщины отключился свет, она не смогла их использовать, поскольку в упаковке якобы оказались макароны "букатини", схожие по внешнему виду.Собеседница агентства уточнила, что церковные свечи хранятся в отдельных упаковках, которые отличаются друг от друга в зависимости от формы изделия, длины и толщины. Работница церковной лавки предположила, что пожилая жительница Ленобласти в силу возраста могла ошибочно решить, что покупала свечи в соборе.
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новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, гатчина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости.
Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла в Ленинградской области
в разговоре с РИА Новости назвала бредом информацию о том, что в учреждении вместо восковых свечей продают макароны.
"У нас проверенные постоянные поставщики, и каждая пачка (свечей) проходит через руки сотрудников. <...> Невозможно не отличить макароны от свечей, даже если предположить, что их подсунул поставщик. Мы все, честно говоря, в шоке от этой информации", — рассказала сотрудница лавки.
На выходных в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации о 82-летней жительнице Гатчины, которая в декабре приобрела в этом соборе 30 церковных свечей. Перед Новым годом, когда в доме женщины отключился свет, она не смогла их использовать, поскольку в упаковке якобы оказались макароны "букатини", схожие по внешнему виду.
Собеседница агентства уточнила, что церковные свечи хранятся в отдельных упаковках, которые отличаются друг от друга в зависимости от формы изделия, длины и толщины.
Работница церковной лавки предположила, что пожилая жительница Ленобласти в силу возраста могла ошибочно решить, что покупала свечи в соборе.