https://ria.ru/20210103/khram-1591897984.html

В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей

В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей

Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла в Ленинградской области в разговоре с РИА Новости назвала бредом информацию о РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:24

2021-01-03T15:24

2021-01-03T15:55

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

ленинградская область

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла в Ленинградской области в разговоре с РИА Новости назвала бредом информацию о том, что в учреждении вместо восковых свечей продают макароны.На выходных в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации о 82-летней жительнице Гатчины, которая в декабре приобрела в этом соборе 30 церковных свечей. Перед Новым годом, когда в доме женщины отключился свет, она не смогла их использовать, поскольку в упаковке якобы оказались макароны "букатини", схожие по внешнему виду.Собеседница агентства уточнила, что церковные свечи хранятся в отдельных упаковках, которые отличаются друг от друга в зависимости от формы изделия, длины и толщины. Работница церковной лавки предположила, что пожилая жительница Ленобласти в силу возраста могла ошибочно решить, что покупала свечи в соборе.

https://ria.ru/20210102/rozhdestvo-1591830563.html

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новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, гатчина