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Туризм
https://ria.ru/20210103/kanikuly--1591905692.html
Эксперты рассказали, где путешественники проводят новогодние каникулы
Эксперты рассказали, где путешественники проводят новогодние каникулы
Эксперты рассказали, куда отправились туристы на новогодние каникулы и когда они вернутся домой, сообщает Aviasales. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:20
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минеральные воды
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
турция
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда отправились туристы на новогодние каникулы и когда они вернутся домой, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что большинство из них (90 процентов) планируют провести праздничные дни в России.Традиционно в списке популярных для отдыха направлений лидируют Сочи, Махачкала, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки внутри страны — от пяти до семи дней.Самые востребованный зарубежный маршрут — Турция, в которую путешественники летят в среднем на неделю. В Египте и ОАЭ отдыхающие проведут около десяти дней. В десятку популярных стран в этом году попала экзотическая Танзания, где туристы проводят в среднем 13 дней.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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краснодар, симферополь, минеральные воды, туризм, новости - туризм, сочи, турция, оаэ, египет, танзания, махачкала, санкт-петербург, калининград

Эксперты рассказали, где путешественники проводят новогодние каникулы

17:20 03.01.2021 (обновлено: 17:50 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда отправились туристы на новогодние каникулы и когда они вернутся домой, сообщает Aviasales.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что большинство из них (90 процентов) планируют провести праздничные дни в России.
Традиционно в списке популярных для отдыха направлений лидируют Сочи, Махачкала, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки внутри страны — от пяти до семи дней.
Самые востребованный зарубежный маршрут — Турция, в которую путешественники летят в среднем на неделю. В Египте и ОАЭ отдыхающие проведут около десяти дней. В десятку популярных стран в этом году попала экзотическая Танзания, где туристы проводят в среднем 13 дней.
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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ТуризмКраснодарСимферопольМинеральные ВодыТуризмНовости - ТуризмСочиТурцияОАЭЕгипетТанзанияМахачкалаСанкт-ПетербургКалининград
 
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