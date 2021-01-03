https://ria.ru/20210103/kanikuly--1591905692.html

Эксперты рассказали, где путешественники проводят новогодние каникулы

Эксперты рассказали, где путешественники проводят новогодние каникулы

Эксперты рассказали, куда отправились туристы на новогодние каникулы и когда они вернутся домой, сообщает Aviasales. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T17:20

2021-01-03T17:20

2021-01-03T17:50

краснодар

симферополь

минеральные воды

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

турция

оаэ

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда отправились туристы на новогодние каникулы и когда они вернутся домой, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что большинство из них (90 процентов) планируют провести праздничные дни в России.Традиционно в списке популярных для отдыха направлений лидируют Сочи, Махачкала, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург. Средняя продолжительность поездки внутри страны — от пяти до семи дней.Самые востребованный зарубежный маршрут — Турция, в которую путешественники летят в среднем на неделю. В Египте и ОАЭ отдыхающие проведут около десяти дней. В десятку популярных стран в этом году попала экзотическая Танзания, где туристы проводят в среднем 13 дней.

https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html

краснодар

симферополь

минеральные воды

сочи

турция

оаэ

египет

танзания

махачкала

санкт-петербург

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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