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В Совфеде оценили возможность пересмотра границы России и Эстонии
В Совфеде оценили возможность пересмотра границы России и Эстонии
Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, подобные заявления не способствуют улучшению отношений стран, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:22
2021-01-03T12:22
россия
хенн пыллуаас
урмас рейнсалу
сергей цеков
совет федерации рф
ленинградская область
эстония
псковская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, подобные заявления не способствуют улучшению отношений стран, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует по сей день.По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Он подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они "не способствуют улучшению отношений с Россией". "Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России", - сказал законодатель.Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ "заявить о себе".Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда эстонский парламент ратифицирует пограничный договор с РФ.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии.
https://ria.ru/20200715/1574374581.html
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россия, хенн пыллуаас, урмас рейнсалу, сергей цеков, совет федерации рф, ленинградская область, эстония, псковская область

В Совфеде оценили возможность пересмотра границы России и Эстонии

12:22 03.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, подобные заявления не способствуют улучшению отношений стран, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует по сей день.
По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
"Изменение границ между Россией и Эстонией невозможно. Об этом говорится и в Конституции РФ, в соответствии с внесенными изменениями, отторжение российской территории недопустимо", - сказал Цеков.
Таллин - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
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Он подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они "не способствуют улучшению отношений с Россией". "Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России", - сказал законодатель.
Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ "заявить о себе".
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда эстонский парламент ратифицирует пограничный договор с РФ.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
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РоссияХенн ПыллуаасУрмас РейнсалуСергей ЦековСовет Федерации РФЛенинградская областьЭстонияПсковская область
 
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