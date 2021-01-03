В Совфеде оценили возможность пересмотра границы России и Эстонии
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, подобные заявления не способствуют улучшению отношений стран, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует по сей день.
По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
"Изменение границ между Россией и Эстонией невозможно. Об этом говорится и в Конституции РФ, в соответствии с внесенными изменениями, отторжение российской территории недопустимо", - сказал Цеков.
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Он подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они "не способствуют улучшению отношений с Россией". "Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России", - сказал законодатель.
Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ "заявить о себе".
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда эстонский парламент ратифицирует пограничный договор с РФ.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
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Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии.