https://ria.ru/20210103/goroskop-1589354564.html

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году

По прогнозам астрологов и экстрасенсов, непростой, но богатый на перемены год ожидает Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. Однако и другим знакам зодиака не... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

гороскоп

гороскоп

психология

культура

астрология

стиль жизни

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590785754_0:0:1986:1117_1920x0_80_0_0_70c7669b0f64aa2d7f8e1b86b4f866c2.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. По прогнозам астрологов и экстрасенсов, непростой, но богатый на перемены год ожидает Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. Однако и другим знакам зодиака не стоит расслабляться. О том, как сойдутся звезды в 2021-м году, — в материале РИА Новости. Общий прогноз: когда оптимально заниматься карьерой и личной жизньюАстролог и основательница собственной школы Елена Литвинова утверждает: "Предстоящий год — время трудоголиков". По ее словам, успех ждет тех, кто будет много и упорно работать, причем не только над карьерой, но и над собой. Она подчеркнула, что в начале 2021-го многие столкнутся с финансовыми проблемами, изменениями в карьере и в целом непониманием происходящего. В этом случае, по словам астролога, главное — не предпринимать опрометчивых шагов. Продлится период недолго, уже весной всем станет легче. Оптимальный период для личной жизни — сентябрь. "Но будет всего пара недель для эффективных и продуктивных знакомств", — предупреждает астролог. Уже с середины месяца начнется неблагоприятное время, которое продлится до середины ноября. "Не стоит заводить отношения в это время, — отмечает Литвинова. — Скорее всего, они будут строиться без высоких моральных принципов".И хотя конец года выдастся легче, чем в 2020-м, расслабляться не стоит. "В это время Венера войдет в ретроградное движение и будет еще одна проверка, хорошо ли вы усвоили уроки 2021 года в сфере отношений и желаний", — говорит Елена Литвинова.Что ждет каждый знак: рассказывают астролог и экстрасенс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, гороскоп, психология, фото, астрология, стиль жизни, новый год