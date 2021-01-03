https://ria.ru/20210103/estoniya-1591891645.html

Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией

Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией

Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными, отметив, что в условиях... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T14:24

2021-01-03T14:24

2021-01-03T14:24

урмас рейнсалу

андрей панин

нато

елена панина

эстония

латвия

псковская область

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными, отметив, что в условиях отсутствия договора о границе между Россией и Эстонией такие заявления выглядят опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки.Ранее Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует и поныне. В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент ратифицирует пограничный договор с РФ 2014 года.Панина заявила РИА Новости, что заявления эстонского политика превратились уже в своего рода "новогодний ритуал" и на первый взгляд выглядят комично. "Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и "российской агрессии", от которой альянс якобы должен "защитить" Эстонию, Латвию и Литву", - отметила Панина.На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. "Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", - считает парламентарий.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

https://ria.ru/20210103/granitsa-1591882596.html

https://ria.ru/20210103/estoniya-1591884677.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/estoniya-1591886103.html

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урмас рейнсалу, андрей панин , нато, елена панина, эстония, латвия, псковская область