Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/estoniya-1591891645.html
Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными, отметив, что в условиях... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T14:24
2021-01-03T14:24
урмас рейнсалу
андрей панин
нато
елена панина
эстония
латвия
псковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_0:0:5357:3013_1920x0_80_0_0_6ca77e887ef8d98ec2c48a14ee37081f.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными, отметив, что в условиях отсутствия договора о границе между Россией и Эстонией такие заявления выглядят опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки.Ранее Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует и поныне. В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент ратифицирует пограничный договор с РФ 2014 года.Панина заявила РИА Новости, что заявления эстонского политика превратились уже в своего рода "новогодний ритуал" и на первый взгляд выглядят комично. "Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и "российской агрессии", от которой альянс якобы должен "защитить" Эстонию, Латвию и Литву", - отметила Панина.На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. "Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", - считает парламентарий.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
https://ria.ru/20210103/granitsa-1591882596.html
https://ria.ru/20210103/estoniya-1591884677.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/estoniya-1591886103.html
эстония
латвия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_497:0:5258:3571_1920x0_80_0_0_c33f855dd801d3760da873ceacb8afb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
урмас рейнсалу, андрей панин , нато, елена панина, эстония, латвия, псковская область

Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией

14:24 03.01.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными, отметив, что в условиях отсутствия договора о границе между Россией и Эстонией такие заявления выглядят опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки.
Ранее Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует и поныне. В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент ратифицирует пограничный договор с РФ 2014 года.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
12:22
В Совфеде оценили возможность пересмотра границы России и Эстонии
Панина заявила РИА Новости, что заявления эстонского политика превратились уже в своего рода "новогодний ритуал" и на первый взгляд выглядят комично. "Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и "российской агрессии", от которой альянс якобы должен "защитить" Эстонию, Латвию и Литву", - отметила Панина.
На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. "Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", - считает парламентарий.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
12:47
Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
13:09
До всего есть дело. Эстония потратит €800 тысяч на проекты в Белоруссии
 
Урмас РейнсалуАндрей ПанинНАТОЕлена ПанинаЭстонияЛатвияПсковская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19
15:25Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
15:24В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
15:23В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек
15:14Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
15:09В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки
15:08Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
15:07Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
15:02Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
14:53В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
14:52Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:49В США начнут продавать УАЗ "Патриот"
14:43Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
14:37Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
14:24Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
14:23Израиль завершил поставку США системы ПВО "Железный купол"
14:20В Туве восемь человек погибли в ДТП
14:15В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
13:59Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
13:43Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
Лента новостейМолния