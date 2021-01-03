Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными, отметив, что в условиях отсутствия договора о границе между Россией и Эстонией такие заявления выглядят опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки.
Ранее Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву якобы действует и поныне. В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент ратифицирует пограничный договор с РФ 2014 года.
Панина заявила РИА Новости, что заявления эстонского политика превратились уже в своего рода "новогодний ритуал" и на первый взгляд выглядят комично. "Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и "российской агрессии", от которой альянс якобы должен "защитить" Эстонию, Латвию и Литву", - отметила Панина.
На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. "Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", - считает парламентарий.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.