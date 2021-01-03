Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России
12:47 03.01.2021 (обновлено: 14:26 03.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не "включать" историческую память избирательно.
Так он ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который в своем новогоднем обращении заявил, что граница между Эстонией и Россией якобы и по сей день определяется Тартуским мирным договором 1920 года.
Дрозденко напомнил о "многовековой истории нахождения "чудской земли" в составе Руси и Российской империи".
"Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)", — сообщается в официальном Telegram-канале Ленобласти.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Однако в 2014 году главы МИД подписали договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент определит судьбу соглашений.
Упомянутый Пыллуаасу Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Наровы (Нарвы) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории вернулись РСФСР.