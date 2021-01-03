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Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России
Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не "включать" историческую память избирательно. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:47
2021-01-03T14:26
хенн пыллуаас
урмас рейнсалу
александр дрозденко
ленинградская область
эстония
псковская область
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не "включать" историческую память избирательно.Так он ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который в своем новогоднем обращении заявил, что граница между Эстонией и Россией якобы и по сей день определяется Тартуским мирным договором 1920 года. Дрозденко напомнил о "многовековой истории нахождения "чудской земли" в составе Руси и Российской империи"."Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)", — сообщается в официальном Telegram-канале Ленобласти.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Однако в 2014 году главы МИД подписали договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент определит судьбу соглашений.Упомянутый Пыллуаасу Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Наровы (Нарвы) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории вернулись РСФСР.
https://ria.ru/20210103/estoniya-1591883052.html
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хенн пыллуаас, урмас рейнсалу, александр дрозденко, ленинградская область, эстония, псковская область, политика

Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России

12:47 03.01.2021 (обновлено: 14:26 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не "включать" историческую память избирательно.
Так он ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который в своем новогоднем обращении заявил, что граница между Эстонией и Россией якобы и по сей день определяется Тартуским мирным договором 1920 года.
Дрозденко напомнил о "многовековой истории нахождения "чудской земли" в составе Руси и Российской империи".
"Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)", — сообщается в официальном Telegram-канале Ленобласти.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Однако в 2014 году главы МИД подписали договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
В сентябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу подчеркивал, что Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии, но сложно прогнозировать, когда парламент определит судьбу соглашений.
Упомянутый Пыллуаасу Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии. Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Наровы (Нарвы) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории вернулись РСФСР.
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