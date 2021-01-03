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Историк ответил на территориальные претензии Эстонии к России
Историк ответил на территориальные претензии Эстонии к России
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об актуальности РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:24
2021-01-03T14:15
россия
владимир шаповалов
хенн пыллуаас
москва
эстония
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об актуальности Тартуского мирного договора.В своем новогоднем обращении эстонский политик заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву действует и поныне.Шаповалов подчеркнул, что такие высказывания являются фактически незаконной и ничем не обоснованной претензией на территорию Российской Федерации, подтвержденную международным правом."Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна", — сказал эксперт в комментарии RT.Он добавил, что международное сообщество должно осуждать подобные претензии.Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году. Согласно ему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Наровы (Нарвы), ныне территории в Ленинградской области. В 1944-м эти территории были возвращены РСФСР.Тартуский договор стал причиной того, что две страны по сей день не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/estoniya-1587355338.html
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россия, владимир шаповалов, хенн пыллуаас, москва, эстония, в мире

Историк ответил на территориальные претензии Эстонии к России

12:24 03.01.2021 (обновлено: 14:15 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Сергей Степанов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об актуальности Тартуского мирного договора.
В своем новогоднем обращении эстонский политик заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву действует и поныне.
Шаповалов подчеркнул, что такие высказывания являются фактически незаконной и ничем не обоснованной претензией на территорию Российской Федерации, подтвержденную международным правом.
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"Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна", — сказал эксперт в комментарии RT.
Он добавил, что международное сообщество должно осуждать подобные претензии.
Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году. Согласно ему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Наровы (Нарвы), ныне территории в Ленинградской области. В 1944-м эти территории были возвращены РСФСР.

Тартуский договор стал причиной того, что две страны по сей день не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись.
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