https://ria.ru/20210103/estoniya-1591883052.html

Историк ответил на территориальные претензии Эстонии к России

Историк ответил на территориальные претензии Эстонии к России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об актуальности РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T12:24

2021-01-03T12:24

2021-01-03T14:15

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владимир шаповалов

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об актуальности Тартуского мирного договора.В своем новогоднем обращении эстонский политик заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву действует и поныне.Шаповалов подчеркнул, что такие высказывания являются фактически незаконной и ничем не обоснованной претензией на территорию Российской Федерации, подтвержденную международным правом."Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна", — сказал эксперт в комментарии RT.Он добавил, что международное сообщество должно осуждать подобные претензии.Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году. Согласно ему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Наровы (Нарвы), ныне территории в Ленинградской области. В 1944-м эти территории были возвращены РСФСР.Тартуский договор стал причиной того, что две страны по сей день не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/estoniya-1587355338.html

https://ria.ru/20201113/estoniya-1584347800.html

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россия, владимир шаповалов, хенн пыллуаас, москва, эстония, в мире