https://ria.ru/20210103/devochka-1591896848.html

В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки

В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки

В Новосибирске девятилетняя школьница погибла во время катания с горки, сообщил портал NGS.ru. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:09

2021-01-03T15:09

2021-01-03T15:37

россия

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Новосибирске девятилетняя школьница погибла во время катания с горки, сообщил портал NGS.ru.Девочка в компании родственников находилась на территории закрытого из-за морозов горнолыжного комплекса. Причиной смерти могло стать столкновение с металлической конструкцией на склоне."Были очевидные признаки травм, несовместимых с жизнью: это черепно-мозговая травма, это травма шейного отдела позвоночника, реаниматологи попытались провести реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными", — заявила главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.Как рассказали очевидцы, семьи с детьми часто приходят на необорудованный склон.Представители горнолыжного комплекса в разговоре с изданием подчеркнули, что в момент трагедии доступ на территорию был закрыт. "Как это произошло, мы не знаем. У нас в комплексе был только дежурный и администратор сауны. Дети просто пошли кататься на "плюшках" по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при минус 27 градусах", — сказал сотрудник.Следственный комитет начал проверку, его сотрудники устанавливают причины инцидента.

https://ria.ru/20210103/rebenok-1591882783.html

https://ria.ru/20201224/sobaki-1590669505.html

россия

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2021

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россия, новосибирск, происшествия