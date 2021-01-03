https://ria.ru/20210103/bunin-1591878518.html

В США издали письма Бунину времен его жизни во Франции

В США издали письма Бунину времен его жизни во Франции

В главной библиотеке Кембриджского университета обнаружены ранее неизвестные автографы Ивана Бунина, которые привели к находке писем к нему от друзей семьи... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:30

2021-01-03T11:30

2021-01-03T11:30

культура

антон деникин

александр герцен

гулаг

нобелевский фонд

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иван бунин

сша

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ЛОНДОН, 3 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. В главной библиотеке Кембриджского университета обнаружены ранее неизвестные автографы Ивана Бунина, которые привели к находке писем к нему от друзей семьи Николая и Натальи Кульман. В книгу "Автографы не горят" (Autographs Don"r Burn), опубликованную в издательстве Academic Studies Press в США, вошли около 50 переведенных на английских язык писем, адресованных писателю. Об уникальной находке и работе над книгой в интервью РИА Новости рассказала автор, преподаватель кафедры славистики, факультета современных и средневековых языков и лингвистики Кембриджского университета Вера Царева-Браунер.Случайная находкаДве книги с автографами Бунина, о которых до сегодняшнего дня не было известно исследователям творчества писателя, около шести десятилетий хранились на полках библиотеки университета Кембриджа в разделе славистики. Дарственные надписи, сделанные на полях рукой писателя, привели в так называемый Русский (или Бунинский) архив в университете британского города Лидс, где и были обнаружены письма."Два автографа, адресованных Кульманам, были найдены случайно в 2016 году. Книги с автографами были неправильно внесены в каталог библиотеки и лежали в глубине полок раздела по русской литературе. По формулярам изданий можно сделать вывод, что о них никто не знал и не брал на руки. Качество страниц такое, будто-то бы чернила только что высохли", - поделилась автор."Я провела исследования, которые привели меня в Русский архив Лидса (Russian Archive Leeds), – именно там хранится корпус писем Кульманов к Буниным, которые ранее никогда не публиковались. Это один из самых крупных корпусов в хранении. То есть от трех строчек – к 400 письмам", - рассказала собеседница агентства.Дружба в эмиграцииВ письмах, охватывающих период с 1923 года по 1953 годы, представлены детали многолетней дружбы и совместной деятельности Буниных и Кульманов. Общение двух семей началось еще в России и продолжилось в парижской эмиграции. После получения Нобелевской премии по литературе Бунин назначил Кульмана одним из распорядителей Нобелевского фонда на благотворительные цели."Первое письмо Николая Карловича Ивану Алексеевичу, написанное из Парижа, датируется 1923 годом. По его содержанию можно уверенно предположить, что это продолжение активной переписки, ранее начатого разговора, тон которого, при всей его уважительно-вежливой форме, безусловно свидетельствует о близких, приятельских, уже давних отношениях. Можно предположить, что Бунин и Кульман встречались и раньше, поскольку вращались в одних и тех же литературно-академических кругах двух российских столиц, и, судя по письмам, имели немало общих знакомств, хотя Николай Карлович был петербуржцем, и вся его профессиональная жизнь протекала именно там", - отметила исследователь.Во Франции друзья продолжили общение, часто ходили друг к другу в гости, вместе участвовали в общественно-культурной жизни русского Парижа, Кульманы часто гостили на вилле "Бельведер" в Грассе, на Юге Франции."Письма написаны тем русским языком, которого уже не осталось в нашей современной жизни. Эта переписка – живая, не политизированная и не отредактированная история. К каждому письму – подробные комментарии, в ней раскрывается множество ранее неизвестных фактов о самых разных людях", - подчеркнула Царева-Браунер.Фигура КульманаОпубликованная книга раскрывает интересные сведения о друге Бунина - Николае Кульмане. Выходец из обедневшей дворянской семьи, историк литературы, филолог и один из основателей института имени Герцена в Санкт-Петербурге стал ключевой фигурой русской эмиграции в Париже.До революции 1917 года он был преподавателем русского языка и литературы в семье Великого Князя Константина Романова, а также был преподавателем князя Олега Константиновича Романова, единственного Романова, погибшего на войне. Известно, что Кульман служил в армии генерала Деникина, а в эмиграции стал его близким другом."Покинув Россию, Кульман стал первым деканом русского отделения Сорбонны. Это была одна из центральных фигур русской довоенной эмиграции Парижа. Деловой ум и хватка Кульмана, его умение вести переговоры, лоббировать интересы сторон позволяли ему участвовать во многих деловых и благотворительных организациях довоенного Парижа", - отметила автор.Кульман был первым редактором многих работ Бунина, консультировал писателя, публиковал о нем статьи на французском языке, помогал продвигать Бунина во Франции и вел работу по его выдвижению на соискание Нобелевской премии."Супруга Кульмана, Наталья Ивановна, чьи письма также были найдены в архиве, тоже представляет интерес для исследователей. Она была дальней родственницей Александра Сергеевича Пушкина и сестрой печально известного Глеба Бокия, "архитектора" ГУЛАГа и главы загадочного Спецотдела, который занимался окультом, шаманизмом, гипнозом. Существует гипотеза, что Булгаков с него писал своего Воланда. Письма Натальи Ивановны к Бунину – редакция многих его повестей, которые еще не были опубликованы", - рассказала Царева-Браунер."В настоящее время готовится издание второй книги на основе писем Натальи Ивановны Кульман к Вере Николаевне Буниной, которые содержат большой объём новой информации. Важно подчеркнуть, что все эти письма – свидетельство не только долгой, многогранной совместной деятельности, но и сердечной дружбы, взаимной привязанности, уважения, заботы, готовности помочь и поддержать. Остаётся надеяться, что когда-нибудь эти письма будут опубликованы в полном объёме на русском языке", - заключила Царева-Браунер.

https://ria.ru/20201022/bunin-1580604559.html

https://ria.ru/20201111/nyuton-1584130122.html

https://ria.ru/20201010/bunin-1579062653.html

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антон деникин, александр герцен, гулаг, нобелевский фонд, кембриджский университет, александр пушкин, иван бунин, сша, париж, лидс