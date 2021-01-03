https://ria.ru/20210103/bolezn-1591911951.html
Вирусолог оценил данные о новой смертельной болезни в Конго
Вирусолог оценил данные о новой смертельной болезни в Конго
Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с телеканалом RT прокомментировал данные о появлении новой... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T18:25
2021-01-03T18:25
2021-01-03T18:25
коронавирус covid-19
россия
виктор зуев
нии им. гамалеи
здоровье
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
демократическая республика конго
наука
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с телеканалом RT прокомментировал данные о появлении новой смертельной "болезни Х" в Конго.Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог обнаружить вирус Эболы в 1976 году, предупредил о риске распространения неизвестной болезни. По его словам, в Демократической Республике Конго у одной из пациенток выявили ранние симптомы геморрагической лихорадки, однако тесты на известные медикам заболевания пока дают отрицательные результаты.По словам Зуева, эта информация требует уточнения."Мы все активнее начинаем посещать разные отдаленные местности, мы тем самым все активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдаленных странах, и это, совершенно очевидно, может приводить и к заражению, и к рекомбинациям", — отметил он.Врач подчеркнул, что пока рано реагировать на сообщения о новом заболевании, так как оно недостаточно изучено."Но не надо самим пугаться и пугать публику", — добавил он.Зуев указал на целесообразность перепроверки возбудителя, так как из-за большого количества геморрагических лихорадок некоторые данные могли быть упущены.В Роспотребнадзоре ранее также отметили, что опасаться новой пандемии пока не следует. Тем не менее, ведомство тщательно проверяет все публикации, связанные с "болезнью Х".
https://ria.ru/20210103/onischenko-1591888187.html
https://ria.ru/20210103/bolezni-1591885683.html
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коронавирус covid-19, россия, виктор зуев, нии им. гамалеи, здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), демократическая республика конго, наука, в мире