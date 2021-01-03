Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/bolezn-1591911951.html
Вирусолог оценил данные о новой смертельной болезни в Конго
Вирусолог оценил данные о новой смертельной болезни в Конго
Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с телеканалом RT прокомментировал данные о появлении новой... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T18:25
2021-01-03T18:25
коронавирус covid-19
россия
виктор зуев
нии им. гамалеи
здоровье
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
демократическая республика конго
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27ff23803a0661fc59d3dfd6e3f53ea4.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с телеканалом RT прокомментировал данные о появлении новой смертельной "болезни Х" в Конго.Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог обнаружить вирус Эболы в 1976 году, предупредил о риске распространения неизвестной болезни. По его словам, в Демократической Республике Конго у одной из пациенток выявили ранние симптомы геморрагической лихорадки, однако тесты на известные медикам заболевания пока дают отрицательные результаты.По словам Зуева, эта информация требует уточнения."Мы все активнее начинаем посещать разные отдаленные местности, мы тем самым все активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдаленных странах, и это, совершенно очевидно, может приводить и к заражению, и к рекомбинациям", — отметил он.Врач подчеркнул, что пока рано реагировать на сообщения о новом заболевании, так как оно недостаточно изучено."Но не надо самим пугаться и пугать публику", — добавил он.Зуев указал на целесообразность перепроверки возбудителя, так как из-за большого количества геморрагических лихорадок некоторые данные могли быть упущены.В Роспотребнадзоре ранее также отметили, что опасаться новой пандемии пока не следует. Тем не менее, ведомство тщательно проверяет все публикации, связанные с "болезнью Х".
https://ria.ru/20210103/onischenko-1591888187.html
https://ria.ru/20210103/bolezni-1591885683.html
россия
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869415_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b28b0fe88888c931588da5292ca1d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, виктор зуев, нии им. гамалеи, здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), демократическая республика конго, наука, в мире

Вирусолог оценил данные о новой смертельной болезни в Конго

18:25 03.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов
Лаборатория по производству реагентов - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с телеканалом RT прокомментировал данные о появлении новой смертельной "болезни Х" в Конго.
Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог обнаружить вирус Эболы в 1976 году, предупредил о риске распространения неизвестной болезни. По его словам, в Демократической Республике Конго у одной из пациенток выявили ранние симптомы геморрагической лихорадки, однако тесты на известные медикам заболевания пока дают отрицательные результаты.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
Вчера, 13:40
Онищенко прокомментировал прогноз первооткрывателя Эболы о "болезни X"
По словам Зуева, эта информация требует уточнения.
"Мы все активнее начинаем посещать разные отдаленные местности, мы тем самым все активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдаленных странах, и это, совершенно очевидно, может приводить и к заражению, и к рекомбинациям", — отметил он.
Врач подчеркнул, что пока рано реагировать на сообщения о новом заболевании, так как оно недостаточно изучено.
"Но не надо самим пугаться и пугать публику", — добавил он.
Зуев указал на целесообразность перепроверки возбудителя, так как из-за большого количества геморрагических лихорадок некоторые данные могли быть упущены.
В Роспотребнадзоре ранее также отметили, что опасаться новой пандемии пока не следует. Тем не менее, ведомство тщательно проверяет все публикации, связанные с "болезнью Х".
Вакцина против новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
Вчера, 13:02
Ученый оценил риски появления новых смертельных болезней
 
Коронавирус COVID-19РоссияВиктор ЗуевНИИ им. ГамалеиЗдоровьеЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Демократическая Республика КонгоНаукаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния