https://ria.ru/20210103/bolezn-1591895872.html

Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго

Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго

Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", заявили РИА... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:02

2021-01-03T15:02

2021-01-03T15:26

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

демократическая республика конго

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в беседе с CNN ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эболы, предупредил о риске появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.Как отметил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, описанные Муембе-Тамфумом симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни. Поэтому пока не обнаружат ее возбудителя, не стоит паниковать, добавил он."Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", — сказал Горелов РИА Новости.

https://ria.ru/20210103/onischenko-1591888187.html

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александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), демократическая республика конго, в мире