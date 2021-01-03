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Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", заявили РИА... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:02
2021-01-03T15:26
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
демократическая республика конго
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в беседе с CNN ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эболы, предупредил о риске появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.Как отметил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, описанные Муембе-Тамфумом симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни. Поэтому пока не обнаружат ее возбудителя, не стоит паниковать, добавил он."Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", — сказал Горелов РИА Новости.
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александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), демократическая республика конго, в мире

Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго

15:02 03.01.2021 (обновлено: 15:26 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в беседе с CNN ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эболы, предупредил о риске появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.
Как отметил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, описанные Муембе-Тамфумом симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни. Поэтому пока не обнаружат ее возбудителя, не стоит паниковать, добавил он.
"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", — сказал Горелов РИА Новости.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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Онищенко прокомментировал прогноз первооткрывателя Эболы о "болезни X"
 
Александр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Демократическая Республика КонгоВ мире
 
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